Туристический автобус съехал в кювет в Татарстане: восемь пострадавших

Автобус с туристами съехал в кювет в Татарстане, в результате ДТП пострадали восемь человек.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану, авария произошла 21 октября в 22:47 мск в Чистопольском районе вблизи поселка Александровка.
Из сообщения ГУ МЧС по Татарстану: «Произошел съезд в кювет туристического автобуса марки „Сетра“, следовавшего по маршруту Самара — Сарапул (Удмуртская Республика). Погибших нет. Всего, по предварительным данным, пострадали 8 человек (водитель и семь пассажиров)».
Сообщается, что семь человек были госпитализированы. Всего в автобусе находились 30 пассажиров и один водитель. Администрация Чистопольского района организовала пункт временного размещения на базе гостиницы «Чистополь». Собственник автобуса направляет второй автобус для доставки пассажиров до конечного пункта.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, экстренные службы, устанавливаются все детали ДТП.
Из сообщения ГУ МЧС по Татарстану: «Произошел съезд в кювет туристического автобуса марки „Сетра“, следовавшего по маршруту Самара — Сарапул (Удмуртская Республика). Погибших нет. Всего, по предварительным данным, пострадали 8 человек (водитель и семь пассажиров)».
Сообщается, что семь человек были госпитализированы. Всего в автобусе находились 30 пассажиров и один водитель. Администрация Чистопольского района организовала пункт временного размещения на базе гостиницы «Чистополь». Собственник автобуса направляет второй автобус для доставки пассажиров до конечного пункта.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, экстренные службы, устанавливаются все детали ДТП.
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