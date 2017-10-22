Автобус с детской хоккейной командой попал в аварию под Ярославлем

Автобус с воспитанниками хоккейного клуба «Локомотив» столкнулся с двумя автомобилями под Ярославлем.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе управления МВД по Ярославской области, «в 19:20 в субботу на 187-м километре трассы М8 в Ростовском районе автобус „Неоплан“ совершил столкновение с микроавтобусом и с грузовым автомобилем». В автобусе находились 28 человек, включая 21 ребенка.
По словам представителя ведомства, в результате столкновения никто серьезных травм не получил, разовая помощь была оказана водителю одного из автомобилей.
В свою очередь информированный источник агентства сообщил, что в автобусе находились воспитанники хоккейного клуба «Локомотив» 2008 года рождения.
По словам представителя ведомства, в результате столкновения никто серьезных травм не получил, разовая помощь была оказана водителю одного из автомобилей.
В свою очередь информированный источник агентства сообщил, что в автобусе находились воспитанники хоккейного клуба «Локомотив» 2008 года рождения.
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