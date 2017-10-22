СК начал проверку после гибели двух человек при пожаре на западе Москвы

Следователи проводят проверку по факту возгорания в коллекторе на проспекте Вернадского на западе Москвы, в результате которого погибли два человека.
Вечером в субботу по адресу проспект Вернадского, 76 произошло возгорание в кабельном коллекторе рядом с МГИМО. В 21:13 оно было ликвидировано. По данным столичного главка МЧС, горел утеплитель труб теплового коллектора на площади 20 квадратных метров.
Как сообщили в СУ СК по Москве, «после тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины».
По факту пожара организована доследственная проверка. Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и личностей пострадавших.
Как сообщили в СУ СК по Москве, «после тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины».
По факту пожара организована доследственная проверка. Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и личностей пострадавших.
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