Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу на этапе Гран-при в Москве.

Медведева в сумме по итогам короткой и произвольной программ набрала 231,21 балла. Второй стала итальянка Каролина Костнер (215,98), третьей — японка Вакаба Хигути (207,17). Россиянки Елена Радионова (195,52) и Валерия Михайлова (185,09) заняли соответственно четвертое и седьмое места.



Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли соревнования пар на стартовом этапе Гран-при. Серебро и бронза тоже достались россиянам — Ксении Столбовой и Федору Климову, а также Кристине Астаховой и Алексею Рогонову соответственно.



Олимпийские чемпионы 2014 года в командных соревнованиях россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв заняли второе место на первом в сезоне этапе серии Гран-при по фигурному катанию в соревнованиях танцевальных дуэтов.



Россияне в сумме набрали 184,74 балла. Первыми стали американцы Майя и Алекс Шибутани (189,24), третьими — россияне Александра Степанова и Иван Букин (179,35). Еще один российский дуэт Бетина Попова и Сергей Морозов набрал 164,02 балла, став шестым.



Первый этап Гран-при по фигурному катанию проходит во Дворце спорта «Мегаспорт» и завершится в воскресенье показательными выступлениями. Следующий этап соревнований пройдет в Канаде 27–29 октября.