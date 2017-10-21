Международная пилорама
ТВ-Эфир
Международная пилорама

    Два человека погибли при пожаре в коллекторе на западе Москвы

    комментировать

    Два человека погибли при пожаре в коллекторе на западе Москвы

    Два человека погибли при пожаре в коллекторе на западе Москвы

    Два человека, по предварительным данным, погибли при пожаре в коллекторе рядом с территорией Московского государственного института международных отношений (МГИМО) на западе столицы.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по столице, пожар возник в результате загорания утеплителя труб в коллекторе.

    Из сообщения МЧС: «Происходило загорание утеплителя труб на площади 20 квадратных метров».

    По информации ведомства, в 21:13 возгорание было ликвидировано.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru