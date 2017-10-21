Два человека погибли при пожаре в коллекторе на западе Москвы

Два человека, по предварительным данным, погибли при пожаре в коллекторе рядом с территорией Московского государственного института международных отношений (МГИМО) на западе столицы.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по столице, пожар возник в результате загорания утеплителя труб в коллекторе.
Из сообщения МЧС: «Происходило загорание утеплителя труб на площади 20 квадратных метров».
По информации ведомства, в 21:13 возгорание было ликвидировано.
Из сообщения МЧС: «Происходило загорание утеплителя труб на площади 20 квадратных метров».
По информации ведомства, в 21:13 возгорание было ликвидировано.
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