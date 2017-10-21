Проекты конкурса «Вдали от столиц» поразили знаменитостей

Благодаря уникальному конкурсу Google «Вдали от столиц» стали известны вдохновляющие истории жителей России. Этот проект помог тысячам талантливых россиян рассказать о себе и своем деле на всю страну, а также прославить родные регионы.
За несколько недель организаторам «Вдали от столиц» поступило более 2 000 заявок от самых интересных и находчивых людей из всех российских часовых поясов — от Калининграда до Камчатки.
Члены жюри уже сделали свой выбор, и теперь вы можете решить, кто из участников станет победителем и каким именно проектом будет гордиться вся Россия.
До 30 октября каждый желающий может отдать голос за понравившуюся историю с помощью удобного сервиса Google-поиск. Чтобы поддержать самого яркого, на ваш взгляд, участника, просто нужно набрать слова «Вдали от столиц». Вы сразу увидите финалистов проекта и сможете сделать свой выбор, нажав кнопку «Проголосовать».
Конкурс «Вдали от столиц» многих заставил задуматься о том, сколько творческих людей живет в нашей стране. Их удивительные проекты вдохновили даже знаменитых российских актеров, стилистов и спортсменов. История, которая больше всего поразила известную фигуристку Ирину Слуцкую, — открытие первой школы сёрфинга на Камчатке.
А еще НТВ — информационный партнер проекта — запустил флешмоб: оценим историю того или иного проекта на своей странице в соцсетях с хештегом #ЕстьЧемГордиться. Лучшие ролики будут запущены в ротацию в соцсетях телекомпании в рубрике #ЗаМинуту.
Члены жюри уже сделали свой выбор, и теперь вы можете решить, кто из участников станет победителем и каким именно проектом будет гордиться вся Россия.
До 30 октября каждый желающий может отдать голос за понравившуюся историю с помощью удобного сервиса Google-поиск. Чтобы поддержать самого яркого, на ваш взгляд, участника, просто нужно набрать слова «Вдали от столиц». Вы сразу увидите финалистов проекта и сможете сделать свой выбор, нажав кнопку «Проголосовать».
Конкурс «Вдали от столиц» многих заставил задуматься о том, сколько творческих людей живет в нашей стране. Их удивительные проекты вдохновили даже знаменитых российских актеров, стилистов и спортсменов. История, которая больше всего поразила известную фигуристку Ирину Слуцкую, — открытие первой школы сёрфинга на Камчатке.
А еще НТВ — информационный партнер проекта — запустил флешмоб: оценим историю того или иного проекта на своей странице в соцсетях с хештегом #ЕстьЧемГордиться. Лучшие ролики будут запущены в ротацию в соцсетях телекомпании в рубрике #ЗаМинуту.
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