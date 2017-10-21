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    Проекты конкурса «Вдали от столиц» поразили знаменитостей. Google, знаменитости, НТВ, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПроекты конкурса «Вдали от столиц» поразили знаменитостей

    Проекты конкурса «Вдали от столиц» поразили знаменитостей

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    Проекты конкурса «Вдали от столиц» поразили знаменитостей

    Проекты конкурса «Вдали от столиц» поразили знаменитостей

    Проекты конкурса «Вдали от столиц» поразили знаменитостей

      Благодаря уникальному конкурсу Google «Вдали от столиц» стали известны вдохновляющие истории жителей России. Этот проект помог тысячам талантливых россиян рассказать о себе и своем деле на всю страну, а также прославить родные регионы.

      За несколько недель организаторам «Вдали от столиц» поступило более 2 000 заявок от самых интересных и находчивых людей из всех российских часовых поясов — от Калининграда до Камчатки.

      Члены жюри уже сделали свой выбор, и теперь вы можете решить, кто из участников станет победителем и каким именно проектом будет гордиться вся Россия.

      До 30 октября каждый желающий может отдать голос за понравившуюся историю с помощью удобного сервиса Google-поиск. Чтобы поддержать самого яркого, на ваш взгляд, участника, просто нужно набрать слова «Вдали от столиц». Вы сразу увидите финалистов проекта и сможете сделать свой выбор, нажав кнопку «Проголосовать».

      Конкурс «Вдали от столиц» многих заставил задуматься о том, сколько творческих людей живет в нашей стране. Их удивительные проекты вдохновили даже знаменитых российских актеров, стилистов и спортсменов. История, которая больше всего поразила известную фигуристку Ирину Слуцкую, — открытие первой школы сёрфинга на Камчатке.

      А еще НТВ — информационный партнер проекта — запустил флешмоб: оценим историю того или иного проекта на своей странице в соцсетях с хештегом #ЕстьЧемГордиться. Лучшие ролики будут запущены в ротацию в соцсетях телекомпании в рубрике #ЗаМинуту.

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