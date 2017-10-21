«Энергетика молодых»: Путин выступил на закрытии фестиваля в Сочи

На фестиваль молодежи и студентов приехали около 30 тысяч человек. Они смогли пообщаться не только друг с другом, но и с всемирно известными политиками, бизнесменами, писателями. На фестивале прошли дни Ближнего Востока, Европы, Америки, Азии и Океании. А сегодняшний день посвящен России. В Сочи прошло масштабное шоу, которое так и называлось — «Россия». Во время него к участникам обратился Владимир Путин.
Шоу «Россия» познакомило иностранных участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов с культурным многообразием народов России, населяющих страну от Камчатки до Калининграда. Основным мотивом шоу «Россия» стала идея, что страна живет в век высоких технологий, но не забывает о своей истории.
Собравшихся на церемонии закрытия фестиваля приветствовал президент Владимир Путин.
Владимир Путин, президент РФ: «Знаю, что на фестивале царила необычная энергетика, так же, как она царит сегодня на этой площади. Это энергетика молодых».
В своей речи глава государства выразил уверенность в том, что, уезжая из России, участники фестиваля оставят в ней частичку своего сердца, и наша страна останется в их сердцах. После этого Владимир Путин обратился к молодежи на английском.
Владимир Путин: «Уверен, что уезжая из России, вы оставите здесь частичку своего сердца. А Россия навсегда останется в вашем сердце. Будущее — это вы!»
Основным мотивом концерта на закрытии фестиваля стала идея, что Россия живет в век высоких технологий, но не забывает о своей истории. Представление восьми федеральных округов было оформлено через фотоприложение, запросы в поисковике, ролики на YouTube, посты в соцсетях. А культурные особенности продемонстрировали ансамбли. На сцене выступили «Бурановские бабушки», Русский народный хор им. Попова, ансамбли «Россиянка» и «Красные бусы» и многие другие артисты.
Собравшихся на церемонии закрытия фестиваля приветствовал президент Владимир Путин.
Владимир Путин, президент РФ: «Знаю, что на фестивале царила необычная энергетика, так же, как она царит сегодня на этой площади. Это энергетика молодых».
В своей речи глава государства выразил уверенность в том, что, уезжая из России, участники фестиваля оставят в ней частичку своего сердца, и наша страна останется в их сердцах. После этого Владимир Путин обратился к молодежи на английском.
Владимир Путин: «Уверен, что уезжая из России, вы оставите здесь частичку своего сердца. А Россия навсегда останется в вашем сердце. Будущее — это вы!»
Основным мотивом концерта на закрытии фестиваля стала идея, что Россия живет в век высоких технологий, но не забывает о своей истории. Представление восьми федеральных округов было оформлено через фотоприложение, запросы в поисковике, ролики на YouTube, посты в соцсетях. А культурные особенности продемонстрировали ансамбли. На сцене выступили «Бурановские бабушки», Русский народный хор им. Попова, ансамбли «Россиянка» и «Красные бусы» и многие другие артисты.
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