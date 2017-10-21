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    Трамп: конец «халифата» ИГ уже близок

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    • Фото: Reuters © 2017, Joshua Roberts
    Трамп: конец «халифата» ИГ уже близок

    Трамп: конец «халифата» ИГ уже близок

    Трамп: конец «халифата» ИГ уже близок
  • Фото: Reuters © 2017, Joshua Roberts

    • Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в связи с освобождением сирийского города Ракки от «Исламского государства» (запрещено в РФ).

    По словам главы Белого дома, конец «халифата» уже близок, его главари будут привлечены к ответственности, а США поддержат политический процесс по урегулированию в стране, сообщает РИА Новости.

    Дональд Трамп, президент США: «Разгром ИГ в Ракке является критически важным прорывом в нашей глобальной кампании по разгрому ИГ и его человеконенавистнической идеологии. С освобождением „столицы“ ИГ и большей части территории конец „халифата“ ИГ уже близок».

    Город, напомним, находился под контролем боевиков с 2013 года. Ракка в последние годы считалась неофициальной столицей ИГ. Штурм населенного пункта начался в июне текущего года.

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