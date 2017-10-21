Трамп: конец «халифата» ИГ уже близок

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в связи с освобождением сирийского города Ракки от «Исламского государства» (запрещено в РФ).
По словам главы Белого дома, конец «халифата» уже близок, его главари будут привлечены к ответственности, а США поддержат политический процесс по урегулированию в стране, сообщает РИА Новости.
Дональд Трамп, президент США: «Разгром ИГ в Ракке является критически важным прорывом в нашей глобальной кампании по разгрому ИГ и его человеконенавистнической идеологии. С освобождением „столицы“ ИГ и большей части территории конец „халифата“ ИГ уже близок».
Город, напомним, находился под контролем боевиков с 2013 года. Ракка в последние годы считалась неофициальной столицей ИГ. Штурм населенного пункта начался в июне текущего года.
Накануне информацию об освобождении Ракки подтвердили представители коалиции США. В Москве заявили, что приветствуют эти сообщения о победе над террористами.
Дональд Трамп, президент США: «Разгром ИГ в Ракке является критически важным прорывом в нашей глобальной кампании по разгрому ИГ и его человеконенавистнической идеологии. С освобождением „столицы“ ИГ и большей части территории конец „халифата“ ИГ уже близок».
Город, напомним, находился под контролем боевиков с 2013 года. Ракка в последние годы считалась неофициальной столицей ИГ. Штурм населенного пункта начался в июне текущего года.
Накануне информацию об освобождении Ракки подтвердили представители коалиции США. В Москве заявили, что приветствуют эти сообщения о победе над террористами.
Комментарии