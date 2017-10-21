«Страшнее ядерной бомбы»: Путин предупредил человечество об опасностях будущего

В ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам. Для человечества это может оказаться страшнее атомной бомбы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Владимир Путин: «Можно практически представить, что человек может создавать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, это может быть гениальный музыкант, но может быть и военный — человек, который может воевать без страха, без чувства сострадания и сожаления, без боли».
Президент считает, что человечество в ближайшее время, скорее всего, вступит в очень сложный и ответственный период своего развития и существования, передает РИА Новости.
Владимир Путин: «И вот то, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы».
В связи с этим глава государства призвал молодежь никогда не забывать о нравственной и этической стороне своих профессий.
Президент считает, что человечество в ближайшее время, скорее всего, вступит в очень сложный и ответственный период своего развития и существования, передает РИА Новости.
Владимир Путин: «И вот то, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы».
В связи с этим глава государства призвал молодежь никогда не забывать о нравственной и этической стороне своих профессий.
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