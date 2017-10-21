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    В НАТО отвергли обвинения в неспособности отражать атаки

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    • Фото: Reuters © 2017, Francois Lenoir
    В НАТО отвергли обвинения в неспособности отражать атаки

    В НАТО отвергли обвинения в неспособности отражать атаки

    В НАТО отвергли обвинения в неспособности отражать атаки
  • Фото: Reuters © 2017, Francois Lenoir

    • В НАТО прокомментировали публикацию журнала Spiegel, который обвинил альянс в неспособности отразить потенциальный удар России.

    Оана Лунгеску, официальный представитель НАТО: «Силы альянса находятся в боевой готовности и могут передислоцироваться намного быстрее, чем когда-либо».

    При этом она не стала конкретизировать, способен ли альянс отразить возможное нападение именно с востока, передает РИА Новости.

    Ранее Spiegel со ссылкой на секретный отчет НАТО сообщил, что Североатлантический альянс не сможет произвести оперативное развертывание войск, если по его восточноевропейским членам будет нанесен военный удар.

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