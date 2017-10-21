В НАТО отвергли обвинения в неспособности отражать атаки

В НАТО прокомментировали публикацию журнала Spiegel, который обвинил альянс в неспособности отразить потенциальный удар России.
Оана Лунгеску, официальный представитель НАТО: «Силы альянса находятся в боевой готовности и могут передислоцироваться намного быстрее, чем когда-либо».
При этом она не стала конкретизировать, способен ли альянс отразить возможное нападение именно с востока, передает РИА Новости.
Ранее Spiegel со ссылкой на секретный отчет НАТО сообщил, что Североатлантический альянс не сможет произвести оперативное развертывание войск, если по его восточноевропейским членам будет нанесен военный удар.
При этом она не стала конкретизировать, способен ли альянс отразить возможное нападение именно с востока, передает РИА Новости.
Ранее Spiegel со ссылкой на секретный отчет НАТО сообщил, что Североатлантический альянс не сможет произвести оперативное развертывание войск, если по его восточноевропейским членам будет нанесен военный удар.
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