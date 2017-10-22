В понедельник, 23 октября, на НТВ — премьера нового
ток-шоу «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым». Тема первой программы — «Жертва пожертвований». В студию придет скандально известная Лиана Власова.
37-летняя Лиана прислала в редакцию душераздирающие кадры.
Лиана Власова: «Мне некому оказать помощь. Большинство медицинских учреждений отказываются мне помогать с учетом общественного резонанса, который был создан».
Пять лет назад, уверяет Лиана, врачи поставили ей диагноз «рак молочной железы».
Лиана Власова: «Единственное, что меня держит сейчас на плаву, — это мой сын. И ради него я буду бороться. И с метастазами, и с теми, кто травит меня».
Чтобы оплатить лечение, Лиана обратилась за помощью через социальные сети. Суммы пожертвований исчисляются миллионами рублей. Но в какой-то момент люди попросили Лиану отчитаться за полученные деньги. После этого разразился скандал.
Лиана Власова прошла обследование в московской клинике, и его результаты будут озвучены в студии НТВ 23 октября. Кто она — онкобольная или мошенница? И кто готов заработать на милосердии? Премьера ток-шоу «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым» — в понедельник, 23 октября, в 19:40 на НТВ и НТВ.Ru.
Лиана Власова: «Мне некому оказать помощь. Большинство медицинских учреждений отказываются мне помогать с учетом общественного резонанса, который был создан».
Пять лет назад, уверяет Лиана, врачи поставили ей диагноз «рак молочной железы».
Лиана Власова: «Единственное, что меня держит сейчас на плаву, — это мой сын. И ради него я буду бороться. И с метастазами, и с теми, кто травит меня».
Чтобы оплатить лечение, Лиана обратилась за помощью через социальные сети. Суммы пожертвований исчисляются миллионами рублей. Но в какой-то момент люди попросили Лиану отчитаться за полученные деньги. После этого разразился скандал.
Лиана Власова прошла обследование в московской клинике, и его результаты будут озвучены в студии НТВ 23 октября. Кто она — онкобольная или мошенница? И кто готов заработать на милосердии? Премьера ток-шоу «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым» — в понедельник, 23 октября, в 19:40 на НТВ и НТВ.Ru.
Комментарии