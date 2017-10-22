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    Смертельно больная или мошенница: на НТВ — вся правда об «антизвезде» Рунета. мошенничество, НТВ, онкологические заболевания, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСмертельно больная или мошенница: на НТВ — вся правда об «антизвезде» Рунета

    Смертельно больная или мошенница: на НТВ — вся правда об «антизвезде» Рунета

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    Смертельно больная или мошенница: на НТВ — вся правда об «антизвезде» Рунета

    Смертельно больная или мошенница: на НТВ — вся правда об «антизвезде» Рунета

    Смертельно больная или мошенница: на НТВ — вся правда об «антизвезде» Рунета

      В понедельник, 23 октября, на НТВ — премьера нового ток-шоу «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым». Тема первой программы — «Жертва пожертвований». В студию придет скандально известная Лиана Власова.

      37-летняя Лиана прислала в редакцию душераздирающие кадры.

      Лиана Власова: «Мне некому оказать помощь. Большинство медицинских учреждений отказываются мне помогать с учетом общественного резонанса, который был создан».

      Пять лет назад, уверяет Лиана, врачи поставили ей диагноз «рак молочной железы».

      Лиана Власова: «Единственное, что меня держит сейчас на плаву, — это мой сын. И ради него я буду бороться. И с метастазами, и с теми, кто травит меня».

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      Чтобы оплатить лечение, Лиана обратилась за помощью через социальные сети. Суммы пожертвований исчисляются миллионами рублей. Но в какой-то момент люди попросили Лиану отчитаться за полученные деньги. После этого разразился скандал.

      Лиана Власова прошла обследование в московской клинике, и его результаты будут озвучены в студии НТВ 23 октября. Кто она — онкобольная или мошенница? И кто готов заработать на милосердии? Премьера ток-шоу «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым» — в понедельник, 23 октября, в 19:40 на НТВ и НТВ.Ru.

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