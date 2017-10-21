Секрет на миллион
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Секрет на миллион

    «Атака на права и свободы»: мэр Барселоны прокомментировала последние меры Мадрида

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    • Фото: Reuters © 2017, Gonzalo Fuentes
    «Атака на права и свободы»: мэр Барселоны прокомментировала последние меры Мадрида

    «Атака на права и свободы»: мэр Барселоны прокомментировала последние меры Мадрида

    «Атака на права и свободы»: мэр Барселоны прокомментировала последние меры Мадрида
  • Фото: Reuters © 2017, Gonzalo Fuentes

    • Мэр Барселоны Ада Колау назвала решение испанского правительства применить статью 155 конституции «атакой на права и свободы всех граждан». Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

    Ада Колау, мэр Барселоны: «Рахой приостановил самоуправление Каталонии, за которое многие сражались… Это серьезная атака на права и свободы всех граждан, которые находятся и здесь, и там».







    смотретьМадрид заявил об отстранении правительства Каталонии от власти
    Мадрид заявил об отстранении правительства Каталонии от власти
    В субботу правительство Испании приняло решение применить статью 155 конституции Испании, которая позволяет приостановить автономный статус Каталонии. Глава испанского правительства Мариано Рахой заявил, что в Каталонии «не ограничивается автономия, но отстраняется правительство, которое вышло за рамки закона».

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