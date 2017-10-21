«Атака на права и свободы»: мэр Барселоны прокомментировала последние меры Мадрида

Мэр Барселоны Ада Колау назвала решение испанского правительства применить статью 155 конституции «атакой на права и свободы всех граждан». Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
Ада Колау, мэр Барселоны: «Рахой приостановил самоуправление Каталонии, за которое многие сражались… Это серьезная атака на права и свободы всех граждан, которые находятся и здесь, и там».
В субботу правительство Испании приняло решение применить статью 155 конституции Испании, которая позволяет приостановить автономный статус Каталонии. Глава испанского правительства Мариано Рахой заявил, что в Каталонии «не ограничивается автономия, но отстраняется правительство, которое вышло за рамки закона».
Rajoy ha suspès l’autogovern de Catalunya pel qual tanta gent va lluitar. Un atac greu als drets i llibertats de tots, aquí i arreu— Ada Colau (@AdaColau) 21 октября 2017 г.
Avui ens veiem als carrers per defensar junts, des de la pluralitat, el q ens uneix: drets, libertats, autogovern català i #llibertatJordis— Ada Colau (@AdaColau) 21 октября 2017 г.
В субботу правительство Испании приняло решение применить статью 155 конституции Испании, которая позволяет приостановить автономный статус Каталонии. Глава испанского правительства Мариано Рахой заявил, что в Каталонии «не ограничивается автономия, но отстраняется правительство, которое вышло за рамки закона».
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