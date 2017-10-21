На фестивале в Сочи рассказали о проекте «Лидеры России»

Сегодня в Сочи завершается Всемирный фестиваль молодежи и студентов. За неделю его участники пообщались с политиками и дипломатами, побывали на лекциях мэтров современного искусства и, конечно, обзавелись новыми друзьями.
30 тысяч делегатов со всех уголков планеты смогли найти общий язык и фактически стереть границы между странами. Организаторы уверены: этот форум — только начало общения.
Гости на форуме изо всех сил старались выдержать напор молодежи. Встречи зачастую затягивались, тогда на помощь выступающим приходили организаторы.
На фестивале прошла презентация единой платформы «Россия — страна возможностей», в рамках которой запущено 10 проектов. Конкурсы и профессиональные олимпиады направлены на то, чтобы любой талантливый человек мог без связей и блата занять свое место в обществе. Только на конкурс «Лидеры России» было отправлено 120 тысяч заявок.
Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ: «Пусть мне после этого кто-нибудь расскажет, что молодежь у нас ленивая, неинициативная, что ей ничего не надо. Полное вранье, на мой взгляд. И фестиваль это подтверждает».
С участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов сегодня вновь встретился Владимир Путин. Как ожидается, президент также примет участие в церемонии закрытия фестиваля.
Подробности — в видеоматериале.
Гости на форуме изо всех сил старались выдержать напор молодежи. Встречи зачастую затягивались, тогда на помощь выступающим приходили организаторы.
На фестивале прошла презентация единой платформы «Россия — страна возможностей», в рамках которой запущено 10 проектов. Конкурсы и профессиональные олимпиады направлены на то, чтобы любой талантливый человек мог без связей и блата занять свое место в обществе. Только на конкурс «Лидеры России» было отправлено 120 тысяч заявок.
Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ: «Пусть мне после этого кто-нибудь расскажет, что молодежь у нас ленивая, неинициативная, что ей ничего не надо. Полное вранье, на мой взгляд. И фестиваль это подтверждает».
С участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов сегодня вновь встретился Владимир Путин. Как ожидается, президент также примет участие в церемонии закрытия фестиваля.
Подробности — в видеоматериале.
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