Россия и Турция обсудили переход на национальные валюты во взаиморасчетах

Москва и Анкара договорились рассмотреть возможное использование национальных валют при взаиморасчетах. Об этом сегодня заявил министр экономики республики.
При этом он отметил, что полностью перейти на валюты двух стран в торговых операциях не выйдет, но можно серьезно увеличить их объем.
Сейчас Москва и Анкара укрепляют экономические связи. С 1 ноября Россия снимает ограничения на поставки турецких томатов. Также наша страна предложила Турции снизить таможенные пошлины на некоторые виды российского пластика.
Сейчас Москва и Анкара укрепляют экономические связи. С 1 ноября Россия снимает ограничения на поставки турецких томатов. Также наша страна предложила Турции снизить таможенные пошлины на некоторые виды российского пластика.
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