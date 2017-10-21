Секрет на миллион
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Секрет на миллион
    Россия и Турция обсудили переход на национальные валюты во взаиморасчетах. валюта, торговля, Турция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссия и Турция обсудили переход на национальные валюты во взаиморасчетах

    Россия и Турция обсудили переход на национальные валюты во взаиморасчетах

    4 комментария

    Россия и Турция обсудили переход на национальные валюты во взаиморасчетах

    Россия и Турция обсудили переход на национальные валюты во взаиморасчетах

      Москва и Анкара договорились рассмотреть возможное использование национальных валют при взаиморасчетах. Об этом сегодня заявил министр экономики республики.

      При этом он отметил, что полностью перейти на валюты двух стран в торговых операциях не выйдет, но можно серьезно увеличить их объем.

      Сейчас Москва и Анкара укрепляют экономические связи. С 1 ноября Россия снимает ограничения на поставки турецких томатов. Также наша страна предложила Турции снизить таможенные пошлины на некоторые виды российского пластика.

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