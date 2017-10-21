Полиция Мюнхена задержала подозреваемого в нападении на людей

В баварской столице правоохранители задержали мужчину, который подходит под описание преступника, напавшего с ножом на прохожих.
О задержании предполагаемого преступника сообщил официальный представитель полиции Мюнхена Глориа Мартинс, передает РИА Новости.
Глориа Мартинс: «Около 11:30 (12:30 по Москве) в рамках следственных действий поблизости от улицы Отто-Брунер-Штрассе был остановлен мужчина, который попытался скрыться от правоохранителей. Он был впоследствии задержан. Идет ли речь о преступнике, мы в настоящее время не можем подтвердить, но описание преступника, распространенное ранее, очень подходит к внешности задержанного».
Эту информацию полиция подтвердила и в своем Twitter, уточнив, что причастность задержанного к преступлению еще не доказана.
Правоохранители также уточнили описание преступника: тучная фигура, светлые волосы средней длины, небрит. Ранее сообщалось, что нападавший был одет в зеленую куртку или пиджак, на нем были серые штаны. На вид ему около 40 лет.
Bild пишет, что операцию по задержанию вероятного злоумышленника провели сотрудники спецназа.
Нападения произошли на нескольких улицах. Мужчина, по версии правоохранителей, передвигался по городу на черном велосипеде. По данным полиции, легкие ранения получили четыре человека, а пожарная служба в свою очередь заявляла о пяти пострадавших.
Глориа Мартинс: «Около 11:30 (12:30 по Москве) в рамках следственных действий поблизости от улицы Отто-Брунер-Штрассе был остановлен мужчина, который попытался скрыться от правоохранителей. Он был впоследствии задержан. Идет ли речь о преступнике, мы в настоящее время не можем подтвердить, но описание преступника, распространенное ранее, очень подходит к внешности задержанного».
Эту информацию полиция подтвердила и в своем Twitter, уточнив, что причастность задержанного к преступлению еще не доказана.
Wir konnten einen Tatverdächtigen festnehmen. Derzeit unklar, ob es sich um den Täter handelt. #RosenheimerPlatz— Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21 октября 2017 г.
Правоохранители также уточнили описание преступника: тучная фигура, светлые волосы средней длины, небрит. Ранее сообщалось, что нападавший был одет в зеленую куртку или пиджак, на нем были серые штаны. На вид ему около 40 лет.
Update to description of the suspect: corpulent figure, short middle-blond hair, unshaven. #RosenheimerPlatz— Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21 октября 2017 г.
Bild пишет, что операцию по задержанию вероятного злоумышленника провели сотрудники спецназа.
Нападения произошли на нескольких улицах. Мужчина, по версии правоохранителей, передвигался по городу на черном велосипеде. По данным полиции, легкие ранения получили четыре человека, а пожарная служба в свою очередь заявляла о пяти пострадавших.
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