Алексей Чумаков в студии НТВ признался, почему скрывал беременность жены

Звездная пара Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук впервые стали родителями. В студии «Секрета на миллион» певец подробно рассказал о том, как проходила беременность его жены, которую они скрывали до последнего. Также артист откровенно ответил на нескромные вопросы Леры Кудрявцевой.
Беседа началась с воспоминания о конфликте с певцом Александром Серовым, который произошел из-за пародии Чумакова на его песню. Гость программы «Секрет на миллион» признался: он до сих пор не знает, за что на него обиделся коллега, которого Чумаков считает одним из самых талантливых артистов эстрады.
Также Алексей Чумаков в ходе разговора откровенно рассказал Лере Кудрявцевой о болезненной для него теме — смерти матери. Семь лет назад она ушла из жизни. Он впервые заявил, что неизвестный ему врач занес ей в кровь вирус — гепатит. Когда семья узнала о том, что у нее цирроз печени, было уже поздно.
Алексей Чумаков: «Огромное количество печени было уже „съедено“. Мы об этом узнали, когда ей было уже 64 года».
Певец признался, что после ее смерти держал себя в руках, потому что был тот, кто нуждался в поддержке больше, чем он.
Алексей Чумаков: «Я не плакал. Мне нужно было поддержать папу».
К нему на помощь прилетел его брат Сережа. Вместе им удалось справиться с горем.
Алексей Чумаков: «Надо понимать, что старость и смерть нужно принимать смиренно».
После этого разговор перешел на его отношения с Юлией Ковальчук. Они длятся уже 10 лет, но в официальном браке звезды состоят лишь четыре года. Певец признался, почему затянул с оформлением отношений. По словам Алексея, ему было тяжело отказаться от собственной зоны комфорта, чтобы окончательно разделить свою жизнь с другим человеком. Но в избраннице он не сомневался никогда. Чумаков решился сделать любимой предложение только когда почувствовал, что финансово твердо стоит на ногах и эмоционально окреп.
Артист вспомнил, что накануне предложения руки и сердца он поссорился с возлюбленной. Предложение стало прекрасной возможностью помириться.
Говоря о своих прошлых отношениях, которые были до Юлии, Чумаков признался, что изменял своим девушкам. Но теперь считает, что в отношениях все должно строиться на доверии и нельзя унижать друг друга слежкой или изучением телефонов.
Чумаков рассказал, что к вопросу рождения ребенка они решили подготовиться. Раньше из-за сильной загруженности, по его словам, у них не оставалось времени на мысли об этом.
Узнав о беременности жены, Чумаков сразу решил, что они никому не будут об этом говорить. Пара боялась возможных осложнений при беременности. В результате Юлия спокойно провела девять месяцев до появления дочери на свет.
В конце программы Алексея Чумакова ждал самый главный вопрос — на миллион. Решился ли артист раскрыть его? Ответ — в видеоматериале программы «Секрет на миллион».
Также Алексей Чумаков в ходе разговора откровенно рассказал Лере Кудрявцевой о болезненной для него теме — смерти матери. Семь лет назад она ушла из жизни. Он впервые заявил, что неизвестный ему врач занес ей в кровь вирус — гепатит. Когда семья узнала о том, что у нее цирроз печени, было уже поздно.
Алексей Чумаков: «Огромное количество печени было уже „съедено“. Мы об этом узнали, когда ей было уже 64 года».
Певец признался, что после ее смерти держал себя в руках, потому что был тот, кто нуждался в поддержке больше, чем он.
Алексей Чумаков: «Я не плакал. Мне нужно было поддержать папу».
К нему на помощь прилетел его брат Сережа. Вместе им удалось справиться с горем.
Алексей Чумаков: «Надо понимать, что старость и смерть нужно принимать смиренно».
После этого разговор перешел на его отношения с Юлией Ковальчук. Они длятся уже 10 лет, но в официальном браке звезды состоят лишь четыре года. Певец признался, почему затянул с оформлением отношений. По словам Алексея, ему было тяжело отказаться от собственной зоны комфорта, чтобы окончательно разделить свою жизнь с другим человеком. Но в избраннице он не сомневался никогда. Чумаков решился сделать любимой предложение только когда почувствовал, что финансово твердо стоит на ногах и эмоционально окреп.
Артист вспомнил, что накануне предложения руки и сердца он поссорился с возлюбленной. Предложение стало прекрасной возможностью помириться.
Говоря о своих прошлых отношениях, которые были до Юлии, Чумаков признался, что изменял своим девушкам. Но теперь считает, что в отношениях все должно строиться на доверии и нельзя унижать друг друга слежкой или изучением телефонов.
Чумаков рассказал, что к вопросу рождения ребенка они решили подготовиться. Раньше из-за сильной загруженности, по его словам, у них не оставалось времени на мысли об этом.
Узнав о беременности жены, Чумаков сразу решил, что они никому не будут об этом говорить. Пара боялась возможных осложнений при беременности. В результате Юлия спокойно провела девять месяцев до появления дочери на свет.
В конце программы Алексея Чумакова ждал самый главный вопрос — на миллион. Решился ли артист раскрыть его? Ответ — в видеоматериале программы «Секрет на миллион».
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