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    «НашПотребНадзор» проверил цыплят-бройлеров на антибиотики. еда, здоровье, продукты, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«НашПотребНадзор» проверил цыплят-бройлеров на антибиотики

    «НашПотребНадзор» проверил цыплят-бройлеров на антибиотики

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    «НашПотребНадзор» проверил <nobr>цыплят-бройлеров</nobr> на антибиотики

    «НашПотребНадзор» проверил цыплят-бройлеров на антибиотики

    «НашПотребНадзор» проверил <nobr>цыплят-бройлеров</nobr> на антибиотики

      В программе «НашПотребНадзор» эксперты независимой лаборатории определили, какие цыплята-бройлеры из российских магазинов качественные и безопасные.

      Первым делом все образцы проверили на антибиотики и гормоны роста, которыми нечестные производители обкалывают цыплят на фабриках, чтобы те не болели и быстрее набирали массу. Однако ни в одной тушке признаков таких инъекций эксперты не нашли. Не отыскали и опасных для человека бактерий вроде кишечной палочки и сальмонеллы.

      Чтобы определить свежесть куриного филе, эксперты «нюхали» его специальным прибором, который пытается уловить запах протухшего мяса.

      Кто из производителей охлажденных цыплят-бройлеров подсовывает покупателям тушки, которые несколько раз замораживались? Ответ на этот вопрос, а также другие результаты экспертизы независимой лаборатории — в материале программы «НашПотребНадзор».

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