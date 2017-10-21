«НашПотребНадзор» проверил цыплят-бройлеров на антибиотики

В программе «НашПотребНадзор» эксперты независимой лаборатории определили, какие
цыплята-бройлеры из российских магазинов качественные и безопасные.
Первым делом все образцы проверили на антибиотики и гормоны роста, которыми нечестные производители обкалывают цыплят на фабриках, чтобы те не болели и быстрее набирали массу. Однако ни в одной тушке признаков таких инъекций эксперты не нашли. Не отыскали и опасных для человека бактерий вроде кишечной палочки и сальмонеллы.
Чтобы определить свежесть куриного филе, эксперты «нюхали» его специальным прибором, который пытается уловить запах протухшего мяса.
Кто из производителей охлажденных цыплят-бройлеров подсовывает покупателям тушки, которые несколько раз замораживались? Ответ на этот вопрос, а также другие результаты экспертизы независимой лаборатории — в материале программы «НашПотребНадзор».
Чтобы определить свежесть куриного филе, эксперты «нюхали» его специальным прибором, который пытается уловить запах протухшего мяса.
Кто из производителей охлажденных цыплят-бройлеров подсовывает покупателям тушки, которые несколько раз замораживались? Ответ на этот вопрос, а также другие результаты экспертизы независимой лаборатории — в материале программы «НашПотребНадзор».
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