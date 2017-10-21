Этика общения: как вести себя с инспектором на дороге

Встреча с инспектором — для многих настоящий стресс. А ведь от того, как сложилась беседа, зависят ваше время, деньги и даже свобода.

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ГИБДД

Довольно часто диалог не клеится. То водитель нагрубит, то инспектор выйдет из себя. И вдруг на ровном месте разгорается конфликт.



Суд, два штрафа и увольнение с работы — итог неудачного общения спасателя МЧС с инспекторами в Тюменской области. Марат Хабибуллин ездил с тонировкой, но измерять ее не дал. Это посчитали неповиновением. В итоге остановка за тонировку обернулась скандалом и наручниками.



Дмитрий Михайлов, адвокат: «Если бы водитель повел себя немного иначе и, подчинившись всем требованиям сотрудников полиции, в последствие их обжаловал, то как минимум он не был бы привлечен к административной ответственности за неисполнение законного требования сотрудника полиции».



Евгений Токарев отлично знает закон. Он забыл, когда его последний раз штрафовали. Секрет прост: вместе с документами Евгений, улыбаясь, вручает выдержку из закона «О полиции».



Евгений Токарев, водитель: «Лучше сдерживать свои эмоции, быть более стрессоустойчивым, относиться с юмором, ну и, соответственно, знать закон».



Спокойствие и вежливость помогают актеру Максиму Коновалову беречь время при общении с инспекторами. По его словам, в 99% ответная реакция тоже положительная, даже документы не проверяют. Однако он добавил, что один процент «не очень хороших людей» все же есть.