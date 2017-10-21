Инспектор в «кустах» и право на съемку: что нужно знать о новом регламенте ГИБДД

Инспекторам снова разрешили прятаться в «кустах», устраивать засады за временными знаками и лишний раз не светиться в видеороликах. Что еще нужно знать о новом административном регламенте?
Приказ МВД №664, новый регламент — внутренний документ полицейских. По сути, это инструкция по общению с водителем. Кажется, право свободно снимать вышло боком: «троллить» сотрудников стали по любому поводу, и пункт о том, что инспектор не должен препятствовать съемке, из регламента пропал. Впрочем, закон «О полиции» по-прежнему снимать разрешает.
Константин Юрков, юрист: «Любой водитель имеет право снимать сотрудников полиции при исполнении закона „О полиции“, статьи 8: любые доказательства любой гражданин может добывать законным способом».
Любителей цепей, зажимов и жестких приемов в новом приказе упомянули в числе первых. Теперь нужно передавать только непристегнутые документы без обложки.
Предъявлять документы водитель обязан везде, а не только на постах. Норма должна избавить от соблазна поспорить и загреметь за решетку за неповиновение полиции. А инспектор «в кустах» — снова не просто герой анекдотов. Патрульная машина может ждать за поворотом или остановкой вполне законно. Говорят: ради безопасности.
Автоматические камеры разрешили ставить в зоне действия временных знаков, даже если их забыли убрать. Отличный подарок собственникам камер.
Пётр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки»: «Что мешает частнику поставить свою треногу рядом с кем-то забытым знаком „40“, настроить свою треногу на 40, и каждый автомобиль будет платить деньги!»
В ГАИ больше не выдают справку о ДТП. Информацию, необходимую для страховых, полицейские обещают вписывать в копию протокола или постановления. Но Центробанк требует именно справку.
Водитель должен знать правила и 12-ю статью Административного кодекса. Самые продвинутые штудируют и новый регламент, в котором 137 страниц. Полезный документ, чтобы избежать конфликтов или впоследствии составить грамотную жалобу.
Константин Юрков, юрист: «Любой водитель имеет право снимать сотрудников полиции при исполнении закона „О полиции“, статьи 8: любые доказательства любой гражданин может добывать законным способом».
Любителей цепей, зажимов и жестких приемов в новом приказе упомянули в числе первых. Теперь нужно передавать только непристегнутые документы без обложки.
Предъявлять документы водитель обязан везде, а не только на постах. Норма должна избавить от соблазна поспорить и загреметь за решетку за неповиновение полиции. А инспектор «в кустах» — снова не просто герой анекдотов. Патрульная машина может ждать за поворотом или остановкой вполне законно. Говорят: ради безопасности.
Автоматические камеры разрешили ставить в зоне действия временных знаков, даже если их забыли убрать. Отличный подарок собственникам камер.
Пётр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки»: «Что мешает частнику поставить свою треногу рядом с кем-то забытым знаком „40“, настроить свою треногу на 40, и каждый автомобиль будет платить деньги!»
В ГАИ больше не выдают справку о ДТП. Информацию, необходимую для страховых, полицейские обещают вписывать в копию протокола или постановления. Но Центробанк требует именно справку.
Водитель должен знать правила и 12-ю статью Административного кодекса. Самые продвинутые штудируют и новый регламент, в котором 137 страниц. Полезный документ, чтобы избежать конфликтов или впоследствии составить грамотную жалобу.
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