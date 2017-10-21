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    Пять недооцененных функций кухонной техники. еда, кулинария. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПять недооцененных функций кухонной техники

    Пять недооцененных функций кухонной техники

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    Пять недооцененных функций кухонной техники

    Пять недооцененных функций кухонной техники

    Пять недооцененных функций кухонной техники

      Покупая технику на кухню, мы нередко выбираем те модели, у которых больше функций, особенно если на цену это особо не влияет. Многие режимы потом не используются, мы о них даже и не вспоминаем. Может, зря? В нашей традиционной пятерке — недооцененные функции кухонной техники.

      Первая недооцененная функция кухонной техники — пар в духовке. Ставить емкость с водой в духовку, чтобы не пересохли и лучше подошли пироги или запеканки — такую хитрость уже давно используют хозяйки. Но теперь это могут делать и сами приборы — в современных духовках появилась функция подачи пара. Сначала она была только в технике для профессионалов, но в последнее время появилась и в бытовых моделях.

      Вторая недооцененная функция кухонной техники — конвекция в духовке. Ее суть в том, что встроенный вентилятор обеспечивает постоянный поток горячего воздуха. Это позволяет, прежде всего, добиться равномерного прогревания продукта, чтобы и корочка была, и не пригорало. И это не единственный плюс.

      Дмитрий Кондрашин, шеф-повар: «Удаляется лишний пар, постоянно поддерживается одинаковая влажность. Соответственно, запахи не перемешиваются, потому что они сразу улетают оттуда. Можно готовить сразу рыбу и овощи, и они не будут пахнуть рыбой».

      Третья недооцененная функция кухни — поддержание температуры готового блюда.

      Любовь Паньковецкая — кондитер-любитель. У нее есть фокус, как сохранить блюда теплыми или даже горячими перед подачей на стол.

      Любовь Паньковецкая: «Пирог готов и до прихода гостей, чтобы он оставался теплым, я его уберу в волшебный шкаф».

      Волшебный шкаф — в нижнем отсеке плиты. Большинство хозяек использует его в качестве дополнительного места для хранения кухонной утвари. Но на самом деле он спроектирован таким образом, чтобы в течение долгого времени сохранять тепло от духовки.

      Есть кое-что недооцененное и в микроволновке. СВЧ-печь с разными режимами может заменить большое количество техники и сократить время готовки. Главный принцип работы — воздействие сверхвысокочастотным излучением, которое, кстати, абсолютно безопасно.

      Стандартный режим нагрева микроволновки позволяет делать и выпечку, а функция разморозки помогает быстро подготовить полуфабрикаты. Достаточно лишь указать печке тип продукта и его примерный вес.

      Как ни странно, недооцененными остаются и некоторые функции простой терки. Всю многогранность использования плоскостей с разными зубцами шеф-повар Александр Кожокару доказывает на примере простого картофеля.

      Александр Кожокару, шеф-повар: «Если его натереть на терке , которая большая, то у нас получатся драники. А если натереть на маленькой, то у нас получатся крокеты картофельные».

      А еще шеф-повар поделился секретом приготовления своего фирменного салата, который он так и назвал — «Терка».

      Подробности — в видеоматериале программы «Еда живая и мертвая».

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