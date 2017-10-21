«НашПотребНадзор» рекомендует: эффективные средства от укачивания

Каждый третий житель планеты в той или иной степени подвержен укачиванию. В наше время лекарств от этого недомогания в аптеке — море: гранулы, таблетки, браслеты, пластыри. Какое поможет от тошнотворной болезни наверняка и откуда вообще берется морская болезнь, когда мы на суше?
Брать в дорогу минеральную воду и пить ее маленькими глотками врачи рекомендуют тем, кто страдает от укачивания. Это противное недомогание — или по-научному кинетоз — достает каждого третьего взрослого и каждого второго ребенка.
В былые времена матерые морские волки боролись с ним с помощью зубочистки — во время качки яростно ее жевали. Это механическое действие немного отвлекало от качки, да и других средств просто не было.
Помогают ли от укачивания мятные леденцы и специальные браслеты? Какие блюда нельзя есть перед поездкой, чтобы не «штормило», а какие облегчают качку? И можно ли от морской болезни вылечиться навсегда? Ответы на эти вопросы — в материале программы «НашПотребНадзор».
В былые времена матерые морские волки боролись с ним с помощью зубочистки — во время качки яростно ее жевали. Это механическое действие немного отвлекало от качки, да и других средств просто не было.
Помогают ли от укачивания мятные леденцы и специальные браслеты? Какие блюда нельзя есть перед поездкой, чтобы не «штормило», а какие облегчают качку? И можно ли от морской болезни вылечиться навсегда? Ответы на эти вопросы — в материале программы «НашПотребНадзор».
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