В Сирии возобновила работу крупнейшая ткацкая фабрика

В Алеппо появилось еще одно подтверждение того, что Сирия возвращается к мирной жизни. Там возобновила работу крупнейшая в стране ткацкая фабрика.

Во время блокады города боевики превратили завод в огромный цех по производству мин и снарядов. Для создания самодельных бомб использовали даже огнетушители.



Вокруг фабрики располагались огневые точки экстремистов. Из них обстреливали жилые районы и хлопковые поля.



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