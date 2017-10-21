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    В Сирии возобновила работу крупнейшая ткацкая фабрика. войны и вооруженные конфликты, заводы и фабрики, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сирии возобновила работу крупнейшая ткацкая фабрика

    В Сирии возобновила работу крупнейшая ткацкая фабрика

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    В Сирии возобновила работу крупнейшая ткацкая фабрика

    В Сирии возобновила работу крупнейшая ткацкая фабрика

    В Сирии возобновила работу крупнейшая ткацкая фабрика

      В Алеппо появилось еще одно подтверждение того, что Сирия возвращается к мирной жизни. Там возобновила работу крупнейшая в стране ткацкая фабрика.

      Во время блокады города боевики превратили завод в огромный цех по производству мин и снарядов. Для создания самодельных бомб использовали даже огнетушители.

      Вокруг фабрики располагались огневые точки экстремистов. Из них обстреливали жилые районы и хлопковые поля.

      Подробнее — в видеоматериале.

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