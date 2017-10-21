Главная дорога
ТВ-Эфир
Главная дорога

    Рябков: Москва исключает возможность восстановления санкций ООН против Ирана

    комментировать

    Рябков: Москва исключает возможность восстановления санкций ООН против Ирана

    Рябков: Москва исключает возможность восстановления санкций ООН против Ирана

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не готова вести диалог о пересмотре Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД).

    Сергей Рябков, комментируя слова Трампа о готовности США выйти из ядерной сделки с Ираном, заявил, что в Москве не сомневаются в выполнении Тегераном своих обязательств по СВПД. По его мнению, «собраться сделку» по Ирану в «новой конфигурации» невозможно. Замглавы МИД подчеркнул, что Москва не готова к участию в каких бы то ни было переговорах по изменению ядерного соглашения.

    Рябков добавил, что в связи с возможным выходом США из СВПД Москва занимается анализом и рассмотрением «разных опций». Он высказал мнение, что в США фактически «взяли в заложники» СВПД из-за своих внутриполитических процессов.

    Сергей Рябков: «Получается так, что США в очередной раз взяли вопросы мировой безопасности и стабильности в заложники определенным конъюнктурным процессам, отдали эти вопросы на откуп и на рассмотрение политикам, деятелям, которые по большому счету далеки от содержательной части имеющейся договоренности».

    Рябков также заявил, что Москва исключает любую возможность восстановления санкций ООн в отношении Ирана. С таким заявлением Рябков выступил в рамках московской конференции по нераспространению, передает «Интерфакс».

    По его словам, российская сторона продолжит выполнять свои обязательства по СПВД, в том числе работу в Иране на объекте Фордо по производству свободных изотопов.

    Новости по теме

    Ядерная сделка с Ираном

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru