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    В Москве открылся уникальный лотерейный центр. Москва, лотереи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве открылся уникальный лотерейный центр

    В Москве открылся уникальный лотерейный центр

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    В Москве открылся уникальный лотерейный центр

    В Москве открылся уникальный лотерейный центр

    В Москве открылся уникальный лотерейный центр

      В столице открылся уникальный лотерейный центр. В прямом эфире там будут проводить розыгрыши с многомиллионнными суперпризами. Центр оснастили современным оборудованием, а для победителей даже создали специальный зал славы, в котором счастливчики смогут отпраздновать радостное событие.

      Лотерейный центр «Столото», который открылся в Москве, по словам организаторов этого мероприятия, мировых аналогов не имеет. В круглосуточном режиме можно увидеть, как становятся миллионерами. Все розыгрыши абсолютно прозрачны. Больше никаких кривотолков по поводу того, что кто-то где-то притянул птицу счастья за хвост. Все происходит прямо за стеклом.

      Центр «Столото» — это многофункциональное пространство: пришел, купил билет, если повезет, победил и тут же отпраздновал успех в зале славы.

      До рекордного розыгрыша миллиарда рублей в эфире телеканала НТВ осталось всего несколько месяцев. Грандиозный розыгрыш происходит уже второй год и это событие снова обещает стать главным уже в новом 2018 году.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Алексея Прокина.

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