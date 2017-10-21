В Москве открылся уникальный лотерейный центр

В столице открылся уникальный лотерейный центр. В прямом эфире там будут проводить розыгрыши с многомиллионнными суперпризами. Центр оснастили современным оборудованием, а для победителей даже создали специальный зал славы, в котором счастливчики смогут отпраздновать радостное событие.
Лотерейный центр «Столото», который открылся в Москве, по словам организаторов этого мероприятия, мировых аналогов не имеет. В круглосуточном режиме можно увидеть, как становятся миллионерами. Все розыгрыши абсолютно прозрачны. Больше никаких кривотолков по поводу того, что кто-то где-то притянул птицу счастья за хвост. Все происходит прямо за стеклом.
Центр «Столото» — это многофункциональное пространство: пришел, купил билет, если повезет, победил и тут же отпраздновал успех в зале славы.
До рекордного розыгрыша миллиарда рублей в эфире телеканала НТВ осталось всего несколько месяцев. Грандиозный розыгрыш происходит уже второй год и это событие снова обещает стать главным уже в новом 2018 году.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Алексея Прокина.
Центр «Столото» — это многофункциональное пространство: пришел, купил билет, если повезет, победил и тут же отпраздновал успех в зале славы.
До рекордного розыгрыша миллиарда рублей в эфире телеканала НТВ осталось всего несколько месяцев. Грандиозный розыгрыш происходит уже второй год и это событие снова обещает стать главным уже в новом 2018 году.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Алексея Прокина.
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