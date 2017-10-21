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    Две тысячи будущих танкистов приняли участие в стрельбах на Дальнем Востоке и в Забайкалье

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    Две тысячи будущих танкистов приняли участие в стрельбах на Дальнем Востоке и в Забайкалье

    Две тысячи будущих танкистов приняли участие в стрельбах на Дальнем Востоке и в Забайкалье

    Более двух тысяч будущих танкистов участвуют в стрельбах на полигонах Дальнего Востока и Забайкалья в ходе подготовки младших специалистов танковых войск к выпускным экзаменам.

    Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, «на полигоне под Хабаровском военнослужащие ведут боевую стрельбу штатным снарядом из вооружения танка Т-72Б3 в движении по мишени, имитирующей танк условного противника на удалении более 1,6 тысячи метров». Также военные выполняют нормативы по стрельбе из танкового пулемета Калашникова.

    Отмечается, что, прежде чем получить допуск к стрельбам, курсанты прошли теоретическую подготовку на компьютерных динамических тренажерах-симуляторов с новым мультимедийным оборудованием.

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