Две тысячи будущих танкистов приняли участие в стрельбах на Дальнем Востоке и в Забайкалье

Более двух тысяч будущих танкистов участвуют в стрельбах на полигонах Дальнего Востока и Забайкалья в ходе подготовки младших специалистов танковых войск к выпускным экзаменам.
Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, «на полигоне под Хабаровском военнослужащие ведут боевую стрельбу штатным снарядом из вооружения танка Т-72Б3 в движении по мишени, имитирующей танк условного противника на удалении более 1,6 тысячи метров». Также военные выполняют нормативы по стрельбе из танкового пулемета Калашникова.
Отмечается, что, прежде чем получить допуск к стрельбам, курсанты прошли теоретическую подготовку на компьютерных динамических тренажерах-симуляторов с новым мультимедийным оборудованием.
Отмечается, что, прежде чем получить допуск к стрельбам, курсанты прошли теоретическую подготовку на компьютерных динамических тренажерах-симуляторов с новым мультимедийным оборудованием.
Комментарии