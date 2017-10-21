СМИ: НАТО не сможет дать отпор в случае нападения с востока

Североатлантический альянс не сможет произвести оперативное развертывание войск, если по его восточноевропейским членам будет нанесен военный удар, заявляет немецкая газета Spiegel со ссылкой на попавший в ее распоряжение секретный отчет НАТО.

1336 НАТО

СМИ

Как отмечает издание, в документе НАТО под названием «Предварительный доклад об усилении сдерживания и обороноспособности альянса» ставится под вопрос способность сил альянса «действовать быстро и, в случае необходимости, рационально».



Из документа: «Способность НАТО логистически осуществлять быструю переброску сил на сильно разросшейся территории, находящейся в ведении Европейского командования, деградировала с окончания холодной войны».



Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску отказалась подтвердить или опровергнуть информацию немецкого издания. Вместе с тем, она подчеркнула, что «силы альянса находятся в боевой готовности и могут передислоцироваться намного быстрее, чем когда-либо».