Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    СМИ: НАТО не сможет дать отпор в случае нападения с востока

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    • Фото: Reuters © 2017, Agencja Gazeta
    СМИ: НАТО не сможет дать отпор в случае нападения с востока

    СМИ: НАТО не сможет дать отпор в случае нападения с востока

    СМИ: НАТО не сможет дать отпор в случае нападения с востока
  • Фото: Reuters © 2017, Agencja Gazeta

    • Североатлантический альянс не сможет произвести оперативное развертывание войск, если по его восточноевропейским членам будет нанесен военный удар, заявляет немецкая газета Spiegel со ссылкой на попавший в ее распоряжение секретный отчет НАТО.

    Как отмечает издание, в документе НАТО под названием «Предварительный доклад об усилении сдерживания и обороноспособности альянса» ставится под вопрос способность сил альянса «действовать быстро и, в случае необходимости, рационально».

    Из документа: «Способность НАТО логистически осуществлять быструю переброску сил на сильно разросшейся территории, находящейся в ведении Европейского командования, деградировала с окончания холодной войны».

    Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску отказалась подтвердить или опровергнуть информацию немецкого издания. Вместе с тем, она подчеркнула, что «силы альянса находятся в боевой готовности и могут передислоцироваться намного быстрее, чем когда-либо».

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