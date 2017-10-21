Прощай, «макаров»!
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Прощай, «макаров»!

    Не менее 35 силовиков погибли в Египте при столкновении с террористами

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    Не менее 35 силовиков погибли в Египте при столкновении с террористами

    Не менее 35 силовиков погибли в Египте при столкновении с террористами

    По меньшей мере 35 сотрудников спецназа МВД и Управления национальной безопасности Египта погибли в пятницу в боестолкновении с террористами на западе страны.

    Как сообщило агентство France-Presse, силовики получили информацию о местонахождении в одном из пустынных районов группы боевиков и выехали в сопровождении бронемашин на задержание.

    Вооруженные гранатометами экстремисты атаковали стражей порядка из засады. Согласно некоторым данным, два броневика были уничтожены, находившиеся в них спецназовцы погибли. Вслед за этим в район боестолкновения были направлены значительные подкрепления. В воздух поднята авиация. Ведется преследование нападавших.

    Между тем источник РИА Новости в органах безопасности Египта сообщил, что среди погибших и раненых в результате столкновения с террористами могут числиться более 50 силовиков.

    Из сообщения источника: «Число погибших и пострадавших сотрудников полиции сейчас оценивается от 35 до 52».

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