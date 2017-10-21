Неизвестные пытались ограбить дом Ким Кардашьян и Канье Уэста в Лос-Анджелесе

Неизвестные злоумышленники предприняли попытку ограбления поместья американской фотомодели Ким Кардашьян и ее супруга,
рэп-исполнителя Канье Уэста.
Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, два вора проникли на территорию роскошного поместья звездной пары в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Внутрь особняка злоумышленники попасть не смогли. При этом один из них взломал три автомобиля, припаркованных у здания, в то время как второй прятался неподалеку.
Как сообщается, первый преступник, который попал на видеокамеры внешнего наблюдения, попытался украсть найденный им в машине смартфон iPhone, принадлежавший кому-то из обслуживающего персонала, однако потерпел неудачу. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, «ничего из принадлежавшего Ким и Канье украдено не было». По его словам, вора «спугнули охранники, и он выронил iPhone, который пытался украсть», после чего сбежал со своим подельником.
Вместе с тем, по данным онлайн-портала TMZ, после этого по крайней мере один из воров проник на территорию соседнего дома, где проживает известная в США телеведущая Кэти Гриффин. Она получила дурную славу после того, как в знак протеста сфотографировалась с окровавленной маской, имитирующей лицо президента Дональда Трампа. Как сообщается, в поместье Гриффин был также взломан автомобиль, из которого был похищен кошелек.
В октябре прошлого года Кардашьян стала жертвой ограбления в Париже. Несколько мужчин ворвались в номер гостиницы, куда модель приехала на неделю моды. Забрав все личные украшения звезды, преступники скрылись с награбленным в неизвестном направлении. Общая стоимость похищенного в результате ограбления, которое стало самым крупным в Париже за последние 20 лет, составила 9 млн евро.
Как сообщается, первый преступник, который попал на видеокамеры внешнего наблюдения, попытался украсть найденный им в машине смартфон iPhone, принадлежавший кому-то из обслуживающего персонала, однако потерпел неудачу. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, «ничего из принадлежавшего Ким и Канье украдено не было». По его словам, вора «спугнули охранники, и он выронил iPhone, который пытался украсть», после чего сбежал со своим подельником.
Вместе с тем, по данным онлайн-портала TMZ, после этого по крайней мере один из воров проник на территорию соседнего дома, где проживает известная в США телеведущая Кэти Гриффин. Она получила дурную славу после того, как в знак протеста сфотографировалась с окровавленной маской, имитирующей лицо президента Дональда Трампа. Как сообщается, в поместье Гриффин был также взломан автомобиль, из которого был похищен кошелек.
В октябре прошлого года Кардашьян стала жертвой ограбления в Париже. Несколько мужчин ворвались в номер гостиницы, куда модель приехала на неделю моды. Забрав все личные украшения звезды, преступники скрылись с награбленным в неизвестном направлении. Общая стоимость похищенного в результате ограбления, которое стало самым крупным в Париже за последние 20 лет, составила 9 млн евро.
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