В Вене полиция взяла штурмом магазин игрушек из-за промоутера в костюме ниндзя

Австрийские полицейские взяли штурмом магазин детских игрушек в Вене, чтобы проверить личность промоутера в костюме ниндзя. Причиной для выезда группы быстрого реагирования стал новый закон, который запретил в Австрии с 1 октября скрывать в общественных местах лицо любой одеждой и носить паранджу.
Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, в полицию поступил звонок по телефону о нарушении закона, и полицейские устроили облаву в магазине «Лего» на промоутера в красном костюме ниндзя. Наряд с шумом прибыл на место, ворвался в помещение торговой точки и заставил снять маску человека в костюме. Рекламным работником оказалась девушка.
Из сообщения полиции: «Сокрытие лица происходило в связи с профессиональной необходимостью, нарушения закона не было».
Отметим, что после вступления в силу соответствующего закона сотрудники полиции регулярно оказываются в курьезных ситуациях, которые попадают в новостные сводки. Первым спорным случаем стало задержание на улице человека в костюме акулы. Как оказалось, мужчина участвовал в рекламной кампании одного из магазинов и не был провокатором, как это преподнесли некоторые СМИ.
На днях полицейские придрались к талисману австрийского парламента, а именно человеку в синем костюме зайца. Он фотографировался с детьми близ Национального совета, но полицейские приостановили съемку и проверили личность человека в костюме.
Из сообщения полиции: «Сокрытие лица происходило в связи с профессиональной необходимостью, нарушения закона не было».
Отметим, что после вступления в силу соответствующего закона сотрудники полиции регулярно оказываются в курьезных ситуациях, которые попадают в новостные сводки. Первым спорным случаем стало задержание на улице человека в костюме акулы. Как оказалось, мужчина участвовал в рекламной кампании одного из магазинов и не был провокатором, как это преподнесли некоторые СМИ.
На днях полицейские придрались к талисману австрийского парламента, а именно человеку в синем костюме зайца. Он фотографировался с детьми близ Национального совета, но полицейские приостановили съемку и проверили личность человека в костюме.
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