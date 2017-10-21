Путин и Эрдоган положительно оценили совместную работу в астанинском процессе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора дали положительную оценку совместной работе в рамках астанинского процесса.
Как сообщила пресс-служба Кремля, «в ходе обстоятельного обмена мнениями по сирийской проблематике дана положительная оценка совместной работе в рамках астанинского процесса, что проявилось в создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике».
Из сообщения Кремля: «Обсуждены перспективы проведения очередной, седьмой встречи по Сирии в казахстанской столице в конце октября. Затронуты практические вопросы дальнейшей координации усилий по урегулированию ситуации в Сирии».
Отмечается, что «с обеих сторон выражено удовлетворение нынешним развитием российско-турецкого сотрудничества по различным направлениям».
Из сообщения Кремля: «Договоренности, достигнутые на встрече в верхах в Анкаре 28 сентября, успешно реализуются, в том числе в торгово-экономической сфере».
Главы двух государств условились продолжить личные контакты. По информации Кремля, «в целом беседа носила деловой и конструктивный характер, была нацелена на укрепление взаимодействия как по двусторонней, так и по региональной повестке дня».
Из сообщения Кремля: «Обсуждены перспективы проведения очередной, седьмой встречи по Сирии в казахстанской столице в конце октября. Затронуты практические вопросы дальнейшей координации усилий по урегулированию ситуации в Сирии».
Отмечается, что «с обеих сторон выражено удовлетворение нынешним развитием российско-турецкого сотрудничества по различным направлениям».
Из сообщения Кремля: «Договоренности, достигнутые на встрече в верхах в Анкаре 28 сентября, успешно реализуются, в том числе в торгово-экономической сфере».
Главы двух государств условились продолжить личные контакты. По информации Кремля, «в целом беседа носила деловой и конструктивный характер, была нацелена на укрепление взаимодействия как по двусторонней, так и по региональной повестке дня».
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