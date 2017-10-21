Microsoft, Facebook, Twitter и Google договорились о борьбе с терроризмом в Интернете

Мировые технологические гиганты Microsoft, Facebook, Twitter и Google договорились укрепить сотрудничество в области борьбы с террористическим контентом в Интернете. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи представителей этих компаний с главами МВД «большой семерки».

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Министерская встреча прошла 20 октября на итальянском острове Искья. Представители компаний Microsoft, Facebook, Twitter и Google приняли участие в сессии, посвященной вопросам борьбы с терроризмом в Интернете.



Согласно тексту коммюнике, опубликованному на сайте МВД Италии, участники встречи договорились о необходимости укрепить сотрудничество в нескольких основных сферах. В частности, компании собираются совместно использовать автоматизированные технологии для быстрого определения и удаления террористического контента, обмениваться лучшими практиками и технологиями с целью усилить защиту малых компаний, а также расширять информационную базу данных при помощи научных исследований.



В заявлении отмечается, что главной целью остается развитие сотрудничества в борьбе с терроризмом в Интернете, которое основано на принципах взаимной ответственности, доверия, соблюдения прав человека и верховенства закона.



Компания Twitter оценила встречу как «важную и продуктивную». В свою очередь, министр внутренних дел Италии Марко Миннити подчеркнул, что борьба с терроризмом в Сети приобрела особую значимость, поскольку в распоряжении «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) «больше нет территорий».