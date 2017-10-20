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    Около 130 человек эвакуировали из отеля в центре Москвы после пожара в сауне

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    Около 130 человек эвакуировали из отеля в центре Москвы после пожара в сауне

    Около 130 человек эвакуировали из отеля в центре Москвы после пожара в сауне

    Порядка 130 человек эвакуировали в пятницу вечером из гостиницы Golden Apple в центре Москвы после возгорания в сауне.

    Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, «очаг возгорания находился в парной в подвале гостиницы по адресу: улица Малая Дмитровка, дом 11».

    Из сообщения источника: «Эвакуированы 130 человек. По предварительным данным, обращений в скорую не поступало».

    В пресс-службе ГУ МЧС по столице сообщили о ликвидации возгорания на площади около трех квадратных метров в подвале административного здания на улице Малая Дмитровка. В ведомстве добавили, что информации о пострадавших не поступало.

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