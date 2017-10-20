Число жертв теракта в Сомали достигло 358

Число погибших в результате происшедшего 14 октября взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо, составило 358 человек.
О количестве жертв взрыва сообщил министр информации страны Абдирахман Осман, передает ТАСС
Абдирахман Осман: «Последние данные о числе пострадавших: 642 человека — 358 погибли, 228 ранены, 56 человек пропали без вести. Из числа раненых 122 человека отправлены самолетами в Турцию, Судан и Кению».
Ранее сообщалось, что число погибших в результате этого теракта превысило 300 человек.
Напомним, начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух в субботу рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо. Власти страны обвиняют в происшедшем связанную с «Аль-Каидой» радикальную исламистскую группировку «Аш-Шабаб», которая ведет вооруженную борьбу против сомалийских властей и на счету которой десятки терактов на территории страны.
Абдирахман Осман: «Последние данные о числе пострадавших: 642 человека — 358 погибли, 228 ранены, 56 человек пропали без вести. Из числа раненых 122 человека отправлены самолетами в Турцию, Судан и Кению».
Ранее сообщалось, что число погибших в результате этого теракта превысило 300 человек.
Напомним, начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух в субботу рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо. Власти страны обвиняют в происшедшем связанную с «Аль-Каидой» радикальную исламистскую группировку «Аш-Шабаб», которая ведет вооруженную борьбу против сомалийских властей и на счету которой десятки терактов на территории страны.
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