МИД КНДР обвинил Трампа в игре в «ядерный футбол»

Представитель департамента Северной Америки МИД КНДР Нам Хек Зен заявил, что президент США Дональд Трамп играет в «ядерный футбол».
Такое заявление северокорейский дипломат сделал, выступая на Московской конференции по нераспространению, передает РИА Новости.
Нам Хек Зен: «Хочу подчеркнуть, что, если страна вступает в многосторонний договор или не вступает в него, это ее суверенное дело. ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) пока не вступил в силу, но некоторые критикуют те страны, которые провели сотни ядерных испытаний, и многие, очень многие критикуют мою страну. Это несправедливо и это явное проявление двойных стандартов».
Также дипломат заявил, что президент США играет в «ядерный футбол».
Нам Хек Зен: «Дональд Трамп играет в ядерный футбол. Он имеет в своем распоряжении тысячи атомных бомб, и он в силах уничтожить весь сегодняшний мир».
По словам Нам Хек Зена, «ядерная триада США всегда нацелена на КНДР».
Конференция в Москве проходит на фоне заявлений администрации Дональда Трампа о возможности выхода из соглашения по ядерной программе Ирана и обострения ситуации на Корейском полуострове.
Нам Хек Зен: «Хочу подчеркнуть, что, если страна вступает в многосторонний договор или не вступает в него, это ее суверенное дело. ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) пока не вступил в силу, но некоторые критикуют те страны, которые провели сотни ядерных испытаний, и многие, очень многие критикуют мою страну. Это несправедливо и это явное проявление двойных стандартов».
Также дипломат заявил, что президент США играет в «ядерный футбол».
Нам Хек Зен: «Дональд Трамп играет в ядерный футбол. Он имеет в своем распоряжении тысячи атомных бомб, и он в силах уничтожить весь сегодняшний мир».
По словам Нам Хек Зена, «ядерная триада США всегда нацелена на КНДР».
Конференция в Москве проходит на фоне заявлений администрации Дональда Трампа о возможности выхода из соглашения по ядерной программе Ирана и обострения ситуации на Корейском полуострове.
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