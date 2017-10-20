НТВ-видение
ТВ-Эфир
НТВ-видение

    МИД КНДР обвинил Трампа в игре в «ядерный футбол»

    1 комментарий

    МИД КНДР обвинил Трампа в игре в «ядерный футбол»

    МИД КНДР обвинил Трампа в игре в «ядерный футбол»

    Представитель департамента Северной Америки МИД КНДР Нам Хек Зен заявил, что президент США Дональд Трамп играет в «ядерный футбол».

    Такое заявление северокорейский дипломат сделал, выступая на Московской конференции по нераспространению, передает РИА Новости.

    Нам Хек Зен: «Хочу подчеркнуть, что, если страна вступает в многосторонний договор или не вступает в него, это ее суверенное дело. ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) пока не вступил в силу, но некоторые критикуют те страны, которые провели сотни ядерных испытаний, и многие, очень многие критикуют мою страну. Это несправедливо и это явное проявление двойных стандартов».

    Также дипломат заявил, что президент США играет в «ядерный футбол».

    Нам Хек Зен: «Дональд Трамп играет в ядерный футбол. Он имеет в своем распоряжении тысячи атомных бомб, и он в силах уничтожить весь сегодняшний мир».

    По словам Нам Хек Зена, «ядерная триада США всегда нацелена на КНДР».

    Конференция в Москве проходит на фоне заявлений администрации Дональда Трампа о возможности выхода из соглашения по ядерной программе Ирана и обострения ситуации на Корейском полуострове.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru