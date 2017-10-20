Следователи выяснили причину обрушения строившейся школы в Ленобласти

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела об обрушении на стройплощадке в Мурине. К ЧП привело нарушение правил монтажа металлоконструкций.
Следователи Всеволожска завершили расследование нашумевшего уголовного дела по факту обрушения строящейся школы в деревне Мурино. Шокирующий инцидент произошел в мае. Тогда в здании обвалились конструкции спортивного зала.
В результате трагедии под завалами оказался работник подрядной организации. Мужчину спасти не удалось.
В ходе следствия оперативники обнаружили нарушения стандартных требований при монтаже металлоконструкций. Вероятно, это и стало причиной обрушения.
Сейчас уголовное дело, возбужденное в отношении ответственного за работы субподрядчика, передано в суд. Также сообщается, что родственникам погибшего «в полной мере возмещен материальный и моральный ущерб, причиненный этим преступлением».
В результате трагедии под завалами оказался работник подрядной организации. Мужчину спасти не удалось.
В ходе следствия оперативники обнаружили нарушения стандартных требований при монтаже металлоконструкций. Вероятно, это и стало причиной обрушения.
Сейчас уголовное дело, возбужденное в отношении ответственного за работы субподрядчика, передано в суд. Также сообщается, что родственникам погибшего «в полной мере возмещен материальный и моральный ущерб, причиненный этим преступлением».
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