Невский. Проверка на прочность
ТВ-Эфир
Невский. Проверка на прочность
    «Ночной губернатор Петербурга» вернулся домой на третий суд. Санкт-Петербург, бандитизм, криминал, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ночной губернатор Петербурга» вернулся домой на третий суд

    «Ночной губернатор Петербурга» вернулся домой на третий суд

    комментировать

    «Ночной губернатор Петербурга» вернулся домой на третий суд

    «Ночной губернатор Петербурга» вернулся домой на третий суд

      Криминального авторитета Владимира Барсукова этапировали из Москвы в Петербург. В его родном городе состоится очередной судебный процесс о создании преступного сообщества.

      Спустя 10 лет в Петербург вернулся Владимир Барсуков (Кумарин). Предполагаемого лидера Тамбовской ОПГ этапировали из столичного следственного изолятора «Матросская тишина» в СИЗО №3 на Шпалерной улице.

      Как сообщает «Фонтанка», в Куйбышевском районном суде готовится к рассмотрению уже третье уголовное дело Барсукова (Кумарина) о создании преступного сообщества. Эпизоды датированы 2005–2006 годами, когда в городе были совершены попытки рейдерского захвата крупнейших заводов, бизнес-центров и ресторанов.

      Журналисты предположили, что осуждённого бизнесмена, известного также как «ночной губернатор Петербурга», могут привлечь к следственным действиям по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Показания на него дал организатор преступления Михаил Глущенко. Он пошел на сделку со следствием и был приговорён к 17 годам лишения свободы.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru