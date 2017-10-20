«Ночной губернатор Петербурга» вернулся домой на третий суд

Криминального авторитета Владимира Барсукова этапировали из Москвы в Петербург. В его родном городе состоится очередной судебный процесс о создании преступного сообщества.
Спустя 10 лет в Петербург вернулся Владимир Барсуков (Кумарин). Предполагаемого лидера Тамбовской ОПГ этапировали из столичного следственного изолятора «Матросская тишина» в СИЗО №3 на Шпалерной улице.
Как сообщает «Фонтанка», в Куйбышевском районном суде готовится к рассмотрению уже третье уголовное дело Барсукова (Кумарина) о создании преступного сообщества. Эпизоды датированы 2005–2006 годами, когда в городе были совершены попытки рейдерского захвата крупнейших заводов, бизнес-центров и ресторанов.
Журналисты предположили, что осуждённого бизнесмена, известного также как «ночной губернатор Петербурга», могут привлечь к следственным действиям по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Показания на него дал организатор преступления Михаил Глущенко. Он пошел на сделку со следствием и был приговорён к 17 годам лишения свободы.
Как сообщает «Фонтанка», в Куйбышевском районном суде готовится к рассмотрению уже третье уголовное дело Барсукова (Кумарина) о создании преступного сообщества. Эпизоды датированы 2005–2006 годами, когда в городе были совершены попытки рейдерского захвата крупнейших заводов, бизнес-центров и ресторанов.
Журналисты предположили, что осуждённого бизнесмена, известного также как «ночной губернатор Петербурга», могут привлечь к следственным действиям по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Показания на него дал организатор преступления Михаил Глущенко. Он пошел на сделку со следствием и был приговорён к 17 годам лишения свободы.
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