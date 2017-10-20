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    Тарантино покаялся в бездействии во время сексуальных преступлений Вайнштейна. артисты, Голливуд, знаменитости, скандалы, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТарантино покаялся в бездействии во время сексуальных преступлений Вайнштейна

    Тарантино покаялся в бездействии во время сексуальных преступлений Вайнштейна

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    • Фото: Reuters © 2017, Robert Pratta
    Тарантино покаялся в бездействии во время сексуальных преступлений Вайнштейна

    Тарантино покаялся в бездействии во время сексуальных преступлений Вайнштейна

    Тарантино покаялся в бездействии во время сексуальных преступлений Вайнштейна
    • Фото: Reuters © 2017, Robert Pratta

      • Ураган «Харви» добрался до России: продюсера Харви Вайнштейна обвинила в домогательствах глава Роскино Екатерина Мцитуридзе. В интервью The Hollywood Reporter она рассказала, как продюсер обманом заманил ее в номер и как ей чудом удалось выбраться.

      Скандальный продюсер, конечно, за эти дни всем порядком поднадоел, но это не значит, что можно игнорировать новые уголовные дела и откровения его коллег по цеху.

      Как отмечает корреспондент НТВ Ольга Мишина, история Мцитуридзе очень похожа на то, о чем говорили знаменитые дивы Голливуда, ставшие жертвами похотливого продюсера. Глава Роскино рассказала журналистам, как Вайнштейн неоднократно под разными предлогами пытался заманить ее к себе в номер, и в 2004 году ему это удалось.

      Они тогда назначили деловой обед, но Вайнштейн в ресторан так и не пришел. Он прислал помощника, который сообщил, что продюсер плохо себя чувствует, поэтому ей лучше подняться в номер. В номере Вайнштейн начал приставать к Мцитуридзе, а сбежать ей удалось только благодаря официанту, зашедшему в номер с ведерком для льда.

      Откровениями поделился и Квентин Тарантино, близкий друг продюсера. В интервью The New York Times он заявил, что давно все знал, но молчал, и хотел бы за это ответить.

      Подробности — в видеоматериале.

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