Орешкин доложил Путину об улучшении ситуации с бюджетом

Владимир Путин сегодня в Сочи встретился с министром экономического развития Максимом Орешкиным. На вопрос президента «чем порадуете?», министр сообщил, что рост ВВП в третьем квартале составил больше 2% и восстановление экономики постепенно продолжается. Хороший рост, в частности, демонстрирует сельское хозяйство. Путин остановился и на теме бюджета.

Владимир Путин: «У нас большие дискуссии были в ходе подготовки бюджета по поводу поддержки различных отраслей экономики. Знаю, вы, как правило, поддерживаете министерство промышленности и торговли. О чем, как вы считаете, удалось договориться, ко всеобщему удовольствию, что называется, когда и Минфин согласовал, и министерство промышленности при вашей поддержке считает, что это приемлемое решение?»



Максимом Орешкин: «Да, здесь, действительно, история такая, что с точки зрения бюджета ситуация будет продолжать улучшаться. Возможно, даже в следующем году, при сохранении текущих цен на нефть, дефицит бюджета может оказаться меньше одного процента ВВП. С этой точки зрения адаптация к тем изменениям, которые у нас произошли, она и в бюджетной сфере заканчивается».



С другой стороны, сохраняется программа поддержки по ключевым отраслям, добавил министр.