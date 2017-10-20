Жириновский на фестивале в Сочи признался, что хотел быть клонированным

Завтра Владимир Путин примет участие в торжественном закрытии Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Некоторые участники фестиваля уже воспользовались возможностью пообщаться с президентом, причем в неформальной обстановке. Всего на форуме прошли сотни встреч с ньюсмейкерами.
Каждый день в гости к участкам Всемирного фестиваля молодежи приезжали спикеры мирового уровня: звезды кино, спорта, главы медиахолдингов и международных компаний, академики, политики. Только президент России за шесть дней форума был там дважды. Встретив Путина, некоторые иностранцы не сразу могли поверить в то, что перед ними президент России.
Участники фестиваля задали интересующие их вопросы главе государства и узнали даже больше, чем ожидали услышать. В частности, о встрече с президентом Хорватии.
Владимир Путин: «Мы публично не говорили, но сейчас могу открыть вам небольшую тайну. Например, когда встал вопрос о неблагоприятной ситуации в некоторых регионах Хорватии, я предложил президенту: „Мы можем провести газификацию целых районов Хорватии“».
На выступлениях российских спикеров собиралось очень много иностранцев. Тимати из Франции рассказал: никак не может привыкнуть к тому, что его имя в России вызывает улыбку. Молодой человек учится в одном из французских авиационных университетов, в Сочи приехал за опытом: его заинтересовали гражданские разработки концерна «Сухой». По словам Тимати, на фестивале у молодежи появилась уникальная возможность напрямую задавать вопросы и ученым, и бизнесменам, и политикам.
Тимати Рафаэль Поль: «Это очень важно задавать вопросы политикам и представителям бизнеса, потому что именно здесь можно получить прямой, открытый ответ, найти идеи для будущих проектов и способы их реализации».
Что будет с криптовалютой, телевидением, останутся ли газеты на бумаге или уйдут в Интернет, как разрешить конфликт в Сирии или отличить фейковые новости — вопросы, волнующие молодежь, абсолютно разные. Бывает, встречаются и неожиданные.
Гасан Османов, участник Всемирного фестиваля молодежи и студентов из Дагестана: «Хотели бы вы, чтобы вас клонировали?»
Владимир Жириновский: «Да, когда появился этот институт клонирования, я думал: „А почему бы мне не сделать это?“. Стал искать, обзвонил все эти академии наук наши, академии медицинских наук, говорят: „У нас запрещено“».
В зале подумали, что это шутка, но по словам Гасана, вопрос клонирования крайне актуален.
Гасан Османов: «Ближайшие 20 лет он будет очень важным и очень нужным. Поэтому общество должно задавать такие вопросы, чтобы научиться на них отвечать».
Но не одними лекциями и дискуссиями жил фестиваль. На главной сцене каждый день шли концерты.
Программа форума проходила на двух площадках. Первая — главный медиацентр, вторая — весь Олимпийский парк, где проводились различные флешмобы и соревнования. Футбол, баскетбол, настольный теннис, танцы, премьеры фильмов — в рамках фестиваля были запланированы обширная спортивная и культурная программы.
Россия уже третий раз принимает молодежный форум. В честь фестиваля 2017 года в Сочи открыли сквер — вечнозеленый эвкалипт стал символом межнациональной дружбы.
Участники фестиваля задали интересующие их вопросы главе государства и узнали даже больше, чем ожидали услышать. В частности, о встрече с президентом Хорватии.
Владимир Путин: «Мы публично не говорили, но сейчас могу открыть вам небольшую тайну. Например, когда встал вопрос о неблагоприятной ситуации в некоторых регионах Хорватии, я предложил президенту: „Мы можем провести газификацию целых районов Хорватии“».
На выступлениях российских спикеров собиралось очень много иностранцев. Тимати из Франции рассказал: никак не может привыкнуть к тому, что его имя в России вызывает улыбку. Молодой человек учится в одном из французских авиационных университетов, в Сочи приехал за опытом: его заинтересовали гражданские разработки концерна «Сухой». По словам Тимати, на фестивале у молодежи появилась уникальная возможность напрямую задавать вопросы и ученым, и бизнесменам, и политикам.
Тимати Рафаэль Поль: «Это очень важно задавать вопросы политикам и представителям бизнеса, потому что именно здесь можно получить прямой, открытый ответ, найти идеи для будущих проектов и способы их реализации».
Что будет с криптовалютой, телевидением, останутся ли газеты на бумаге или уйдут в Интернет, как разрешить конфликт в Сирии или отличить фейковые новости — вопросы, волнующие молодежь, абсолютно разные. Бывает, встречаются и неожиданные.
Гасан Османов, участник Всемирного фестиваля молодежи и студентов из Дагестана: «Хотели бы вы, чтобы вас клонировали?»
Владимир Жириновский: «Да, когда появился этот институт клонирования, я думал: „А почему бы мне не сделать это?“. Стал искать, обзвонил все эти академии наук наши, академии медицинских наук, говорят: „У нас запрещено“».
В зале подумали, что это шутка, но по словам Гасана, вопрос клонирования крайне актуален.
Гасан Османов: «Ближайшие 20 лет он будет очень важным и очень нужным. Поэтому общество должно задавать такие вопросы, чтобы научиться на них отвечать».
Но не одними лекциями и дискуссиями жил фестиваль. На главной сцене каждый день шли концерты.
Программа форума проходила на двух площадках. Первая — главный медиацентр, вторая — весь Олимпийский парк, где проводились различные флешмобы и соревнования. Футбол, баскетбол, настольный теннис, танцы, премьеры фильмов — в рамках фестиваля были запланированы обширная спортивная и культурная программы.
Россия уже третий раз принимает молодежный форум. В честь фестиваля 2017 года в Сочи открыли сквер — вечнозеленый эвкалипт стал символом межнациональной дружбы.
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