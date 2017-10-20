Невский. Проверка на прочность
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Невский. Проверка на прочность
    О бюджете Ленобласти спикеру ЗакСа рассказал робот. Ленинградская область, роботы, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВО бюджете Ленобласти спикеру ЗакСа рассказал робот

    О бюджете Ленобласти спикеру ЗакСа рассказал робот

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    О бюджете Ленобласти спикеру ЗакСа рассказал робот

    О бюджете Ленобласти спикеру ЗакСа рассказал робот

      Губернатор 47-го региона идет в ногу со временем. Главный финансовый документ Ленобласти доверили выучить автоматическому устройству в человеческом обличии.

      Правительство Ленинградской области сделало ставку на высокие технологии и бюджет 47-го региона представило Законодательному собранию не совсем обычным способом.

      В прошлом году на Суворовском проспекте, 67 отказались перевозить объемные папки с цифрами на тележке. И депутатам передали документы в электронном виде. Сегодня губернатор Александр Дрозденко решил, что и такой вариант общения с парламентариями уже прошлый век и продемонстрировал робота.

      Робот расскажет депутатам, что в 2018 году согласно проекту бюджета деньги потратят на строительство и реконструкцию объектов культуры, спорта и здравоохранения. Так, например, в Сертолове появится детская больница с поликлиникой. А работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплату.

      Спикер Законодательного собрания Ленинградской области задал машине в костюме несколько вопросов, на которые она ответила не очень четко, но зато правильно.

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