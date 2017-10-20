Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    Глубокое погружение: в Петербурге представили историю водолазной службы. Санкт-Петербург, армия и флот РФ, выставки и музеи, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлубокое погружение: в Петербурге представили историю водолазной службы

    Глубокое погружение: в Петербурге представили историю водолазной службы

    комментировать

    Глубокое погружение: в Петербурге представили историю водолазной службы

    Глубокое погружение: в Петербурге представили историю водолазной службы

      Центральный военно-морской музей отметил 135-летие первой отечественной школы водолазов.

      Юбилейная экспозиция объединила прошлое, настоящее и будущее одной из самых опасных и захватывающих профессий в мире. Часть экспонатов и материалов поступило в музей из Кронштадтской водолазной школы, которая первой в России стала готовить специалистов для глубоководных исследований и военных операций.

      Представленные на выставке водолазные костюмы, шлемы и приборы помогают проследить эволюцию технического оснащения храбрецов, идущих в темноту, и вызывают огромный интерес не только у рядовых посетителей, но и у людей в погонах.

      Почетное место на выставке занимают 38 водолазных ножей, выпущенных отечественными и зарубежными производителями в XIX-XX веках. Это подводное колюще-режущее снаряжение до сих пор в таком объеме не демонстрировалось, так как находится в частной коллекции.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru