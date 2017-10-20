Месси вызвали в сборную Аргентины на товарищеский матч с Россией

Встреча Россия — Аргентина состоится в Москве 10 ноября. В матче, как ожидается, примут участие Лионель Месси и Леандро Паредес.
Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси и полузащитники российского «Зенита» Леандро Паредес, Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер были вызваны в сборую Аргентины по футболу для участия в товарищеском матче с Россией. Встреча команд состоится 10 ноября.
Ассоциация футбола Аргентина огласила список игроков из иностранных клубов, которые были вызваны для подготовки к ближайшим товарищеским матчам. Позднее в заявки включат игроки из команд чемпионата страны, передает ТАСС.
Вратари: Серхио Ромеро из английского клуба «Манчестер Юнайтед», Науэль Гусман из мексиканского «Тигреса», Аугустин Марчесин из мексиканского клуба «Америка».
Защитники: Хавьер Маскерано из испанской «Барселоны», Фредерико Фасио из итальянской «Ромы», Габриэль Меркадо из испанской «Севильи», Николас Отаменди из английского «Манчестер Сити» и Герман Пеццелла из итальянской «Фиорентины».
А в список полузащитников вошли Паредес, Ригони, Краневиттер, Лукас Билья из итальянского «Милана», Эвер Банега из «Севильи», Маркос Акунья из португальского «Спортинга», Алехандро Гомес из итальянской «Аталанты», Диего Перотти из «Ромы».
Нападающие — Лионель Месси, Серхио Агуэро из «Манчестер Сити», Мауро Икарди из итальянского «Интера», Анхель Ди Мария из французского ПСЖ и Пауло Дибала из итальянского «Ювентуса».
Ассоциация футбола Аргентина огласила список игроков из иностранных клубов, которые были вызваны для подготовки к ближайшим товарищеским матчам. Позднее в заявки включат игроки из команд чемпионата страны, передает ТАСС.
Вратари: Серхио Ромеро из английского клуба «Манчестер Юнайтед», Науэль Гусман из мексиканского «Тигреса», Аугустин Марчесин из мексиканского клуба «Америка».
Защитники: Хавьер Маскерано из испанской «Барселоны», Фредерико Фасио из итальянской «Ромы», Габриэль Меркадо из испанской «Севильи», Николас Отаменди из английского «Манчестер Сити» и Герман Пеццелла из итальянской «Фиорентины».
А в список полузащитников вошли Паредес, Ригони, Краневиттер, Лукас Билья из итальянского «Милана», Эвер Банега из «Севильи», Маркос Акунья из португальского «Спортинга», Алехандро Гомес из итальянской «Аталанты», Диего Перотти из «Ромы».
Нападающие — Лионель Месси, Серхио Агуэро из «Манчестер Сити», Мауро Икарди из итальянского «Интера», Анхель Ди Мария из французского ПСЖ и Пауло Дибала из итальянского «Ювентуса».
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