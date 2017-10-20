Пролет российских «Стрижей» стал кульминацией парада в Белграде

В небе над Белградом появились «Стрижи». Знаменитую российскую авиагруппу власти Сербии пригласили принять участие в параде, посвященном 73-й годовщине освобождения сербской столицы от гитлеровских войск.

Парад прошел на военном аэродроме Батайница. Российские летчики показали самые зрелищные элементы программы.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия выполнила обещание доставить в Сербию к праздничной дате шесть истребителей МиГ-29. Эти самолеты Минобороны России передало сербским военным по решению Владимира Путина в качестве военно-технической помощи.



Самолеты, которые серьезно усилят ВВС Сербии, доставили на Балканы в начале октября. И сегодня прошла торжественная церемония их передачи. Президент Сербии поблагодарил Россию за самолеты и выразил надежду на то, что сотрудничество между странами продолжится.