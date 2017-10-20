В Петербурге вспоминают знаменитого актера Александринского театра

Сегодня в Петербурге отмечают 90 лет со дня рождения одного из самых любимых артистов Ленинграда Игоря Горбачёва.

Друзья и коллеги вспоминают невероятно харизматичного человека, обаянием которого наделялись все его герои. От комичного Чичикова в экранизации «Мертвых душ» 1968 года до заместителя главного конструктора в фильме «Укрощение огня».



Как отмечают ученики и партнеры по сцене, Горбачёву давались роли независимо от амплуа. В его творческом арсенале был даже Остап Бендер в телеспектакле Александра Белинского. А в 60 лет он сыграл на сцене Александринки, которой руководил, Сирано де Бержерака.



Кстати, Горбачёв на этих подмостках помимо пьесы Ростана поставил ряд спектаклей. Но самой любимой ролью актера всё-таки остался Хлестаков, которого он сыграл в 24 года в одной из лучших советских кинокомедий «Ревизор». Сегодня в Доме актера на Невском проспекте пройдет памятный вечер, вести который будет артист Александринки С. Сытник.