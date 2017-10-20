Петербургский офицер установил атлетический рекорд России

В Михайловской военной артиллерийской академии решилась судьба очередного рекорда всероссийского и мирового масштаба. Капитан Денис Залозний превысил собственное достижение и совершил 1400 подъемов переворотом на перекладине за один подход.

Первых рекордных результатов Денис достиг, еще будучи курсантом академии. И сегодня побил собственный, четвертый рекорд девятилетней давности. В 2008-м он выполнил за один подход 1333 подъема переворотом и стал лучшим в России, передает корреспондент НТВ Юлия Олещенко.



К этому моменту скоростной рекорд — 500 подъемов переворотом раз за час — позволил вписать фамилию Залозний в Книгу рекордов Гиннеса. Если верить тренеру, даже после этого Денис не прекратил ежедневные тренировки. Учитывая распорядок дня спортсмена в погонах, перекладина заменяет рекордсмену обед и ужин последние девять лет.



На третьем часе гимнастического марафона, когда очередную партию болельщиков стройными рядами отправили на занятия, а потом на обед, Денис позволил себе на минуту подвиснуть и сделать несколько глотков воды. Дежурный врач заверил: за Дмитрия Саныча беспокоиться не стоит: температура, давление и пульс были в норме.



Звание лейтенанта Денис Залозний получил, уже установив свои первые два рекорда. Капитанские погоны появились после третьего. Если сегодня всё пройдет хорошо, упорный атлет может смело рассчитывать на майорскую звездочку.



Подробнее — в сюжете НТВ.