В Башкирии работник сжег ферму, чтобы скрыть изнасилование кобылы

Работник фермы в башкирском селе устроил поджог на складе с сеном, чтобы скрыть изнасилование кобылы.
Информация о странном происшествии появилась накануне в соцсетях. Пользователи сообщили, что житель села Уршакбашкарамалы изнасиловал кобылу на местной ферме, а после заметил, что его действия попали в объектив камеры наблюдения. Чтобы никто не узнал о случившемся, мужчина сбил камеру, а после поджег склад с сеном.
Авторы поста прикрепили несколько скринов с видео в качестве доказательства. На них видно человека, пристроившегося сзади к лошади.
Несмотря на все усилия, скрыться от служителей закона злоумышленнику не удалось. Его вычислили по записи с камер и задержали.
Ранее СМИ сообщали о «секс-турах» для тех, кто предпочитает сексуальные утехи с животными. По информации телеканала RTL, «бордели» с козами, овцами, ослицами и другими зверями находятся в Белграде.
Авторы поста прикрепили несколько скринов с видео в качестве доказательства. На них видно человека, пристроившегося сзади к лошади.
Несмотря на все усилия, скрыться от служителей закона злоумышленнику не удалось. Его вычислили по записи с камер и задержали.
Ранее СМИ сообщали о «секс-турах» для тех, кто предпочитает сексуальные утехи с животными. По информации телеканала RTL, «бордели» с козами, овцами, ослицами и другими зверями находятся в Белграде.
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