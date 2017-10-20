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    В Башкирии работник сжег ферму, чтобы скрыть изнасилование кобылы

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    • Фото: sadistic.pl
    В Башкирии работник сжег ферму, чтобы скрыть изнасилование кобылы

    В Башкирии работник сжег ферму, чтобы скрыть изнасилование кобылы

    В Башкирии работник сжег ферму, чтобы скрыть изнасилование кобылы
  • Фото: sadistic.pl

    • Работник фермы в башкирском селе устроил поджог на складе с сеном, чтобы скрыть изнасилование кобылы.

    Информация о странном происшествии появилась накануне в соцсетях. Пользователи сообщили, что житель села Уршакбашкарамалы изнасиловал кобылу на местной ферме, а после заметил, что его действия попали в объектив камеры наблюдения. Чтобы никто не узнал о случившемся, мужчина сбил камеру, а после поджег склад с сеном.

    Авторы поста прикрепили несколько скринов с видео в качестве доказательства. На них видно человека, пристроившегося сзади к лошади.

    Несмотря на все усилия, скрыться от служителей закона злоумышленнику не удалось. Его вычислили по записи с камер и задержали.

    Ранее СМИ сообщали о «секс-турах» для тех, кто предпочитает сексуальные утехи с животными. По информации телеканала RTL, «бордели» с козами, овцами, ослицами и другими зверями находятся в Белграде.

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