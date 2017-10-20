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    Возбуждено дело о смерти ребенка после операции в московской клинике

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    Возбуждено дело о смерти ребенка после операции в московской клинике

    Возбуждено дело о смерти ребенка после операции в московской клинике

    Маленькая девочка скончалась после операции, которую провели в столичной клинике. Следственный комитет возбудил дело по факту трагедии.

    Накануне в клинике детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, расположенной на улице Тимура Фрунзе в Москве, провели операцию девочке 2013 года рождения. В тот же день ребенку стало плохо. Девочку перевели в палату интенсивной терапии, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась.

    Следственный комитет возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

    ГСУ СК по Москве: «В настоящий момент проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего».

    Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы в рамках расследования. Будет дана оценка работе медперсонала, который проводил операцию и оказывал помощь ребенку.

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