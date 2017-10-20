Возбуждено дело о смерти ребенка после операции в московской клинике

Накануне в клинике детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, расположенной на улице Тимура Фрунзе в Москве, провели операцию девочке 2013 года рождения. В тот же день ребенку стало плохо. Девочку перевели в палату интенсивной терапии, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась.Следственный комитет возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».: «В настоящий момент проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего».Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы в рамках расследования. Будет дана оценка работе медперсонала, который проводил операцию и оказывал помощь ребенку.