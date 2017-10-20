Женщина скончалась после пилинга в частной клинике Москвы

В российской столице выясняют обстоятельства смерти женщины, скончавшейся после пилинга в частной клинике.
В частную косметологическую клинику женщина обратилась 11 октября. Когда она потеряла сознание, работники учреждения вызвали скорую помощь. Пациентку доставили в больницу, где она умерла.
Со слов сына потерпевшей, за две недели до обращения в клинику его мать жаловалась на покалывания в области груди.
По факту смерти женщины следователи начали проверку, сообщили в ГСУ СК России по Москве. Обстоятельствами гибели посетительницы частной клиники заинтересовались и в Росздравнадзоре, сообщает РИА Новости.
Пресс-служба Росздравнадзора:«В соответствии с законодательством проверка будет проведена Росздравнадзором после ее согласования с органами прокуратуры».
Со слов сына потерпевшей, за две недели до обращения в клинику его мать жаловалась на покалывания в области груди.
По факту смерти женщины следователи начали проверку, сообщили в ГСУ СК России по Москве. Обстоятельствами гибели посетительницы частной клиники заинтересовались и в Росздравнадзоре, сообщает РИА Новости.
Пресс-служба Росздравнадзора:«В соответствии с законодательством проверка будет проведена Росздравнадзором после ее согласования с органами прокуратуры».
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