Медведев поручил срочно установить точное число обманутых дольщиков

Премьер Дмитрий Медведев поручил в срочном порядке определить точное число обманутых дольщиков и составить списки недостроенных домов.
Глава правительства в ходе совещания по восстановлению прав участников долевого строительства поручил установить точное число пострадавших, а также составить реестр недостроенных домов.
Дмитрий Медведев: «Нужны точные данные по оценке пострадавших, они очень сильно расходятся. В кратчайшие сроки нужно завершить пообъектный анализ проблемных домов. Посмотреть, оценить готовность и уточнить реестр лиц, которые пострадали в результате такого рода деятельности».
Премьер-министр добавил, что эту работу необходимо проводить совместно с регионами, Росреестром и Минстроем. По его словам, главное — добиться того, чтобы не появлялись новые обманутые дольщики, передает ТАСС.
Медведев напомнил о принятом в октябре пакете правительственных документов, который направлен на решение проблем участников долевого строительства. Он отметил, что таким образом создается механизм, который позволит гарантировать защиту их интересов.
Дмитрий Медведев: «Застройщики, которые привлекают деньги граждан, будут отчислять средства в компенсационный фонд, и уже из этих средств в случае необходимости финансы пойдут на завершение строительства дома, у которого возникли проблемы, или обманутым дольщикам должны будут возвращаться их деньги».
Дмитрий Медведев: «Нужны точные данные по оценке пострадавших, они очень сильно расходятся. В кратчайшие сроки нужно завершить пообъектный анализ проблемных домов. Посмотреть, оценить готовность и уточнить реестр лиц, которые пострадали в результате такого рода деятельности».
Премьер-министр добавил, что эту работу необходимо проводить совместно с регионами, Росреестром и Минстроем. По его словам, главное — добиться того, чтобы не появлялись новые обманутые дольщики, передает ТАСС.
Медведев напомнил о принятом в октябре пакете правительственных документов, который направлен на решение проблем участников долевого строительства. Он отметил, что таким образом создается механизм, который позволит гарантировать защиту их интересов.
Дмитрий Медведев: «Застройщики, которые привлекают деньги граждан, будут отчислять средства в компенсационный фонд, и уже из этих средств в случае необходимости финансы пойдут на завершение строительства дома, у которого возникли проблемы, или обманутым дольщикам должны будут возвращаться их деньги».
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