Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Не менее 30 человек погибли при теракте в Кабуле

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    • Фото: twitter.com
    Не менее 30 человек погибли при теракте в Кабуле

    Не менее 30 человек погибли при теракте в Кабуле

    Не менее 30 человек погибли при теракте в Кабуле
  • Фото: twitter.com

    • Не менее 30 человек стали жертвами смертника в Кабуле.

    Телеканал Tolo News сообщает, что смертник подорвал себя в толпе в мечети имама Замана. По некоторым данным, после взрыва неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия. Подробности случившегося выясняются.

    Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

    Всего месяц назад взрыв прогремел в кабульском квартале Калаи Фатхулла, также у шиитской мечети. Устройство сработало в тот момент, когда люди выходили с пятничной молитвы. СМИ сообщали, что бомба была прикреплена к телу овцы.

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