Не менее 30 человек погибли при теракте в Кабуле

Не менее 30 человек стали жертвами смертника в Кабуле.
Телеканал Tolo News сообщает, что смертник подорвал себя в толпе в мечети имама Замана. По некоторым данным, после взрыва неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия. Подробности случившегося выясняются.
Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.
Всего месяц назад взрыв прогремел в кабульском квартале Калаи Фатхулла, также у шиитской мечети. Устройство сработало в тот момент, когда люди выходили с пятничной молитвы. СМИ сообщали, что бомба была прикреплена к телу овцы.
Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.
Всего месяц назад взрыв прогремел в кабульском квартале Калаи Фатхулла, также у шиитской мечети. Устройство сработало в тот момент, когда люди выходили с пятничной молитвы. СМИ сообщали, что бомба была прикреплена к телу овцы.
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